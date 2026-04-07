Arenzano sul podio nazionale de “Il Borgo dei Borghi 2026”: secondo posto e grande successo per il territorio

Arenzano. Arenzano si classifica al secondo posto nella finale nazionale del concorso Il Borgo dei Borghi 2026, nota trasmissione di Rai3, che ha avuto il merito di raccontare in 13 anni di televisione pubblica, l’Italia dei borghi, fatta di storia, tradizioni e paesaggi che uniscono mare ed entroterra, e che trovano proprio nella loro varietà un punto di forza. Nella puntata finale, in onda a Pasqua, Arenzano ha conquistato posizioni su posizioni nella classifica, fermandosi solo davanti alla vincitrice, Cingoli, borgo delle Marche, confermandosi così tra i borghi più amati e rappresentativi del panorama italiano.

Un risultato di grande prestigio che premia un percorso condiviso e partecipato, reso possibile grazie al coinvolgimento attivo di Amministrazione, cittadini, associazioni locali, istituti scolastici, Commissione Turismo, attività produttive e tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura attraverso il voto e la promozione.

Oltre al riconoscimento ottenuto, il progetto ha generato risultati concreti sul piano del marketing territoriale. La strategia di comunicazione pianificata fin da subito con un’importante agenzia di comunicazione del territorio, ha permesso di rafforzare il posizionamento del brand Arenzano, rinnovarne l’identità e sviluppare contenuti originali, consolidando al contempo la collaborazione tra istituzioni e territorio. Significativi anche i risultati in termini di comunicazione digitale: oltre 1,3 milioni di utenti raggiunti, quasi 3,8 milioni di impression e più di 70.000 clic generati sui canali social.

Parallelamente, sono state attivate azioni capillari sul territorio: dal passaparola “in viva voce”, alle attività nei mercati locali e nelle gallerie commerciali, fino ad eventi che hanno coinvolto tantissime attività commerciali rafforzando il senso di appartenenza e partecipazione.

In ultimo, “la volata finale” ha beneficiato della viralità generata da creator di diversa provenienza, che con emozione ed ironia hanno raccontato Arenzano attraverso linguaggi e pubblici differenti, contribuendo ad amplificare la visibilità del territorio ben oltre i confini locali.

Arenzano, come borgo ligure, si è affermato come simbolo di una Liguria autentica, capace di raccontare con orgoglio la propria storia e valorizzare il proprio territorio. Determinante in questo risultato corale, il supporto delle Istituzioni, in primis Regione Liguria, con il volto dell’Assessore al Turismo Luca Lombardi, sostenitore convinto, insieme alla redazione de LaMiaLiguria che ha realizzato contenuti digital virali, alla Camera di Commercio di Genova che alla Città Metropolitana che hanno sostenuto il progetto sin dalle sue fasi iniziali. A questo si è aggiunto il contributo prezioso dei Comuni limitrofi, che con grande spirito di collaborazione hanno amplificato il messaggio, rafforzando un passaparola diffuso e autentico su tutto il territorio.

Il risultato ottenuto rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di valorizzazione e sviluppo del territorio. Ed oggi Arenzano si conferma tra le eccellenze italiane, contribuendo a portare la Liguria sotto i riflettori del turismo nazionale.