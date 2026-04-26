Arenzano, inizio maggio denso di eventi tra cultura giapponese e il primo Rensen Comics

Arenzano, città natale di Edoardo Chiossone, si prepara a diventare per tre giorni un ponte culturale tra Italia e Giappone. Dal 1° al 3 maggio 2026 prenderanno vita la prima edizione del festival “Arenzano sulla via del Giappone” (1-3 maggio) e, in contemporanea, la prima edizione di “Rensen Comics” (2 e 3 maggio), due manifestazioni che si intrecciano trasformando il borgo ligure in un vivace centro di cultura, arte e intrattenimento.

L’organizzazione è a cura del Comune di Arenzano, Tre Buoni Motivi per Leggere e Unitre Arenzano Cogoleto, con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova. I due festival hanno ottenuto anche il prestigioso patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano: un riconoscimento importante soprattutto in questo 2026 che celebra i 160 anni delle relazioni tra Giappone e Italia.

Il doppio evento si svolgerà tra il parco di Villa Negrotto Cambiaso e altri luoghi simbolo della città, e si inserisce in un momento particolarmente significativo per Arenzano. Il comune si è infatti classificato al secondo posto a livello nazionale nel contest Rai Il Borgo dei Borghi 2026. Un risultato che testimonia la vitalità del paese, oltre alla capacità della comunità di lavorare insieme, promuovendo e valorizzando il territorio.

Un ricchissimo programma

Cuore della manifestazione sarà un ricco programma culturale con più di 40 eventi che abbracciano tradizione e contemporaneità. Per tutta la durata del festival saranno visitabili esposizione dedicate al Giappone, tra cui la mostra di dipinti “Sguardi di Seta – Suggestioni dal Giappone” di Susanna Cavaletti, la mostra fotografica “The Colors of Japan” di Fabio Accorrà, entrambe ospitate nella serra liberty del parco Negrotto Cambiaso ancora allestita con le composizioni di Florarte, una mostra sulla figura di Edoardo Chiossone curata da Lucia Ferrari e Andrea Lippi e la mostra “Komorebi” con fotografie e haiku a cura del gruppo fotografico Controluce di Unitre. Non mancheranno i suggestivi koinobori, disegni delle carpe realizzati dagli studenti di Arenzano, Cogoleto, Mele, Voltri e Pra’, e una selezione di libri tematici con la libreria Sabina di Arenzano e il Librificio del Borgo di Genova.

Accanto all’anima culturale, “Rensen Comics” porterà ad Arenzano l’energia del mondo pop e nerd: oltre 70 espositori tra artisti, oggettistica e gadget a tema nel parco, area gaming con console ed e-sports in via Bocca, e poi ancora nel parco area giochi di ruolo, da tavolo e di carte, gara e parata cosplay, zona photoshoot e un’area sport dedicata alle arti marziali e ai combattimenti scenici.

Grazie alla collaborazione con il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone – Musei di Genova, inoltre, durante gli eventi i visitatori potranno prendere gratuitamente i segnalibri-coupon dei festival che daranno diritto a un ingresso scontato nel museo genovese da fruire entro il 31 maggio.

Il programma delle tre giornate si presenta particolarmente articolato. Venerdì 1 maggio si aprirà alle 11 con l’inaugurazione ufficiale presso la serra del parco Negrotto Cambiaso, accompagnata da esibizioni di flauto giapponese e calligrafia, seguite da degustazioni di tè giapponese a Villa Mina, mini-lezioni di lingua giapponese a cura di Unitre nella serra e cinema con “Perfect Days” di Wim Wenders grazie al coinvolgimento del Cinema Italia. Nel pomeriggio verrà inaugurata la mostra dedicata a Edoardo Chiossone a Villa Mina, con una performance artistica a tema, a cura dell’Accademia Musicale Arenzano, e la presentazione del volume “Edoardo Chiossone, l’uomo che diede un volto al nuovo Giappone” di Andrea Lippi, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca.

Sabato 2 maggio sarà la giornata più intensa, con incontri, talk e spettacoli che spaziano dalla cultura pop alla letteratura, dalla psicologia all’economia applicate ai videogiochi, fino all’indie gaming. Al mattino presentazione della graphic novel Feltrineli “Hikikomori” con Maria Sara Mignolli e Alessandro Locati, e poi esibizioni di arti marziali, kyudo, lightsaber combat, nuovamente mini lezioni di giapponese, intervista al disegnatore Disney Ottavio Panaro, esibizione k-pop con Phoenix Crew. Tra gli appuntamenti di punta, dalle 15,30 nella sala consiliare del Comune di Arenzano, la consegna del premio “Arenzano Città di Edoardo Chiossone” ad Antonietta Pastore, autrice e traduttrice italiana di Haruki Murakami, e il premio “Ballon d’Oro” a Luca Barbieri, sceneggiatore per Sergio Bonelli e Disney, con accompagnamento musicale di Katsumi Nagaoka dell’Accademia Musicale Arenzano. La giornata si concluderà con performance dal vivo sulle più belle colonne sonore dei videogiochi, con Lae Playagame.

Domenica 3 maggio spazio alle arti tradizionali e alla partecipazione del pubblico: presentazione del nuovissimo libro “Matsuri – Guida ai festival tradizionali giapponesi” con Marianna Zanetta (edizioni Nui Nui), laboratori di origami e di haiku, dimostrazioni di discipline giapponesi come kyudo e aikido, incontri tematici, giochi interattivi a cura degli youtuber Cardinali Sbandati, dimostrazione di Gyotaku a cura di Kunst&Arte, talk con artisti e gamer, attività per famiglie e la parata cosplay per le vie di Arenzano, seguita dalle premiazioni finali. In programma anche cinema d’animazione giapponese con “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki preceduto da un talk a cura di Matteo Frulio sul rapporto tra Genova e Miyazaki. E ancora quiz e curiosità sul Giappone e concerto conclusivo a cura di Nadir 44.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, ad eccezione delle degustazioni di tè (prenotazione obbligatoria a info@teaps.it), delle proiezioni cinematografiche e del laboratorio di origami di Nui Nui.

Un progetto condiviso

Le due manifestazioni nascono con l’obiettivo di creare un dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra cultura alta e cultura pop, coinvolgendo pubblici diversi e di tutte le età in un’unica grande esperienza. Arenzano si conferma così un luogo di incontro, scoperta e partecipazione, capace di fare rete, valorizzare il proprio patrimonio culturale e di aprirsi a nuove influenze internazionali.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Arenzano, in collaborazione con Tre Buoni Motivi per Leggere e Unitre Arenzano Cogoleto, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano.

Per aggiornamenti e programma completo:

www.trebuonimotiviperleggere.it