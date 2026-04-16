Sestri Levante, nuove regole per le aree cani: stretta sulla sicurezza

Sestri Levante. A Sestri Levante entrano in vigore le nuove regole per fruire delle aree cani cittadine, con l’introduzione, per la prima volta, di norme specifiche sull’utilizzo dei cinque parchi attrezzati presenti sul territorio: il parco Mandela, il parco di via Lombardia, il parco San Bartolomeo, il parco Sterza e il parco Bruno Monti.

Le principali novità sono l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina per tutti gli animali ammessi, il divieto di accesso per cani in calore o affetti da patologie contagiose, una clausola di sicurezza che riserva l’ingresso alle aree a proprietari, conduttori e loro accompagnatori e la responsabilità diretta del conduttore nella verifica dello stato dell’area prima di liberare il cane dal guinzaglio.

Il documento, che si applica alle aree esistenti e a quelle di nuova realizzazione, è stato rivisto in accordo e con la collaborazione dell’associazione Fido Libero.

“Con questo regolamento intendiamo quindi non solo regolamentare, ma anche promuovere un utilizzo più consapevole e rispettoso degli spazi pubblici, rispondendo a un’esigenza concreta dei cittadini e contribuendo a migliorare la convivenza nella nostra città – ha detto l’assessorea al decoro urbano, cura della città e politiche per la sostenibilità Valentina Armanino – La collaborazione con l’associazione Fido Libero è la dimostrazione che le regole migliori nascono dal dialogo con i cittadini”.