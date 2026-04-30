“Appuntamento al cinema”, prorogata al 22 maggio la mostra al centro civico Buranello

Genova. Dopo il grande successo di pubblico, la mostra Appuntamento al cinema – il cinema di carta (e non solo), allestita presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello a Genova Sampierdarena, sarà prorogata da martedì 5 a venerdì 22 maggio.

Dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950 – 1970, l’esposizione propone 29 fotografie tratte dal monumentale Archivio Fotografico Francesco Leoni. Le immagini raccontano una Genova in cui strade e ingressi delle sale erano letteralmente invasi da materiali promozionali cartacei come manifesti, locandine e fotobuste utilizzati per pubblicizzare film e cinema. La promozione cinematografica nasce quasi in parallelo con le origini stesse del cinema: fin da subito si avvertì l’esigenza di presentare al grande pubblico i contenuti delle pellicole, esaltandone il fascino e stimolando la curiosità e il desiderio di visione.

Spesso i manifesti erano collocati in posizione non perfettamente verticale ma leggermente inclinata e affiancati da allestimenti decorativi supplementari ma assolutamente pertinenti alla pellicola in programmazione. Alcuni locali arrivarono addirittura a realizzare all’esterno figure sagomate ritagliate dai manifesti per sorprendere ancora di più e invitare gli spettatori ad entrare al cinema. Questo percorso coinvolse in modi diversi tutte le sale cinematografiche di Genova, non solo nei cinema di prima visione, ma anche di seconda e terza.

Curata da Anna Dentoni, Paola Leoni, Augusto Roletti, Daniela Ronzitti in collaborazione con il Coordinamento Liguria di Icom-Italia, la mostra sarà visitabile a ingresso gratuito dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.