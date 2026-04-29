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No garanzie

Appalto tribunali, sciopero nazionale. Pasquetti e Astrici (Fim Cisl): “In Liguria posti di lavoro a rischio per TopNetwork”

La Fim Cisl, insieme alle altre sigle sindacali, ha indetto per i giorni 29 e 30 aprile due giorni di sciopero nazionale

fim cisl

“Il cambio di appalto che coinvolge centinaia di lavoratori per i servizi It del ministero della Giustizia preoccupa tutta Italia, tra questi 175 lavoratori TopNetwork, di cui 15 impiegati sul territorio ligure e da anni impegnati nei Palazzi di Giustizia, rischiano di non essere assorbiti dalle nuove aziende. Si tratta di personale con competenze fondamentali, costruite sul campo, oggi senza garanzie occupazionali”, spiegano Luca Pasquetti e Giorgia Astrici (Fim Cisl).

“La loro eventuale uscita potrebbe causare disservizi immediati nei sistemi informatici degli uffici giudiziari nazionali, con rallentamenti e criticità operative. A rendere il quadro ancora più incerto è la mancata presenza di Engineering e Accenture all’ultima trattativa, un segnale che alimenta le preoccupazioni sulla gestione del passaggio e sulla continuità del servizio”.

Per questo la Fim Cisl, insieme alle altre sigle sindacali ha indetto per i giorni 29 e 30 aprile due giorni di sciopero nazionale.

“I lavoratori coinvolti meritano rispetto, tutele concrete e il riconoscimento del valore della loro professionalità”, dicono Luca Pasquetti e Giorgia Astrici.

 

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