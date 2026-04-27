Apertura by night per Villa Pallavicino Delle Peschiere, prende il via il progetto Approdi

Genova. Palazzo Foundation punta sui giovani per portare avanti la sua missione di tutela e valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere oltre che a consolidare e generare cultura e inclusione sociale attraverso un metodo che trasforma i portatori di interesse e i destinatari come protagonisti di un unico grande approdo.

È, infatti, il mare ad unire le realtà impegnate nella divulgazione culturale che Palazzo Foundation ha promosso nel co-progetto ideato coinvolgendo Fondazione Tender to Nave Italia, nota per progetti educativi e terapeutici rivolti a persone con disabilità o disagio sociale, e realizzato insieme con d:cult, corso di alta formazione in divulgazione scientifica del patrimonio culturale promosso dalla Scuola Ianua dell’Università di Genova.

Il legame con il mare da sempre identifica la storia della Villa delle Peschiere e di Palazzo Foundation, fondata da Lockton P.L. Ferrari, azienda leader nelle assicurazioni marittime oggi multisettore, che attraverso il proprio network nazionale e internazionale contribuisce a portare il patrimonio culturale genovese in dialogo con un pubblico globale, orientandone la strategia culturale e gli obiettivi di tutela e valorizzazione nel lungo periodo.

L’apertura straordinaria serale di Villa Pallavicino delle Peschiere è una delle tappe centrali della giornata manifesto del progetto APPRODI: The bond of the sea. La giornata inaugurale del 28 aprile è il primo appuntamento di un percorso che vede la cultura come infrastruttura sociale attraverso una rete di coprogettazione, un virtuoso ecosistema a vantaggio della comunità tutta.

Il ruolo dei giovani nella promozione del patrimonio culturale

In collaborazione con Palazzo Foundation gli studenti di d:cult realizzeranno un percorso sequenziale durante tutta la giornata attraverso i Musei Civici di Strada Nuova, lungo il filo conduttore del mare, e nella parte serale saranno proprio loro ad offrire a stakeholder internazionali, istituti formativi, sociali e pubblico, una narrazione immersiva degli spazi della Villa, intrecciando arte e storytelling in un’esperienza originale. I giovani divulgatori, infatti, condurranno i visitatori alla scoperta della Villa e dei suoi giardini con Ninfeo.

I giovani sono anche destinatari attivi degli eventi della giornata e nella Villa delle Peschiere che ospiterà, in prima serata, Opera in Villa (progetto culturale “Arte&Cultura Villa Sormani”) con la riduzione della Traviata tra i cicli pittorici, per un pubblico selezionato di rappresentanti del mondo imprenditoriale nazionale e internazionale, istituzioni ed enti e gli studenti dell’Istituto Stradivari di Cremona e del Liceo Leonardo Da Vinci di Genova. Villa delle Peschiere diventa in questo modo occasione di networking tra i vari stakeholder contribuendo attivamente al posizionamento di Genova come luogo in cui la cultura genera connessioni e inclusione.

Per la prima volta vari enti fanno sistema per promuovere il territorio genovese

«Villa Pallavicino delle Peschiere è uno spazio di incontro tra conoscenza, racconto e nuove generazioni su cui puntiamo per la cura di questo patrimonio e la restituzione alla comunità con linguaggi contemporanei, inclusivi e responsabili. Intendiamo portare avanti la nostra missione anche insieme ad altre realtà che condividono la stessa visione. Per questo la straordinaria apertura serale aperta al pubblico fa parte di un più ampio evento culturale e sociale che ha messo a sistema competenze ed enti di riferimento importanti della realtà genovese», ha dichiarato Filippo Fabbri, Presidente di Palazzo Foundation e Amministratore Delegato di Lockton P.L. Ferrari.

Genova, luogo di cultura e connessione internazionale

Più in dettaglio l’esperienza serale nei giardini di Villa delle Peschiere fa parte del programma “Genova e il mare” la proposta specifica di d:cult, patrocinata dal Comune di Genova- all’interno del progetto complessivo APPRODI: The bond of the sea – che, insieme alle attività di formazione, diventa in questo modo anche braccio operativo per la promozione del territorio genovese insieme a Palazzo Foundation. L’evento del 28 aprile, giornata inaugurale di una serie di eventi aperti al pubblico che si svolgeranno nei prossimi mesi, nel pomeriggio si articola in visite guidate all’interno dei Musei Civici — tra Palazzo Bianco e Palazzo Tursi — per poi confluire nell’approdo finale al programma in Villa delle Peschiere. Di seguito il programma.

Programma della Giornata | 28 Aprile 2026

Pomeriggio:

“Genova e il mare” – Parte I: Percorso guidato a Palazzo Bianco e Tursi a cura dei giovani divulgatori di d:cult in collaborazione con l’Associazione Open.

Musei Civici (Bianco e Tursi).

Sede: Musei di Strada Nuova (Palazzo Bianco e Palazzo Tursi), Via Garibaldi 11.

Orari dei turni di visita: Ore 14:00 | Ore 15:00 | Ore 16:00.

Durata: 50 minuti per ciascuna visita.

Note: Focus sulla costruzione storica del legame tra la città, le grandi famiglie mercantili e il mare.

Sera:

Villa delle Peschiere.

Sede: Villa delle Peschiere, Via S. Bartolomeo degli Armeni 5.

Ore 18:00 | Saluti Istituzionali: Apertura della serata e presentazione del progetto integrato.

Ore 18:30 | Opera in Villa: Esperienza immersiva con la riduzione della Traviata tra i cicli pittorici della Villa.

Ore 20:00 | Rinfresco e Networking: Momento di scambio tra stakeholder e realtà associative.

Ore 21:00 | “Genova e il mare” – Parte II: Performance divulgativa notturna presso Villa delle Peschiere e i suoi giardini. A cura dei divulgatori di d:cult in collaborazione con l’Associazione Open.

Per prenotazioni e maggiori info consultare https://www.instagram.com/palazzofoundation/ e https://www.instagram.com/openassociazioneculturale/