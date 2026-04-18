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Sinistro

Anziano investito alla Foce, la moglie vede la scena dalla finestra

L'uomo stava attraversando in via Barabino, in un tratto privo di strisce pedonali

ambulanza croce bianca

Genova. Un uomo di circa 80 anni è stato investito nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, nel quartiere genovese della Foce, in via Barabino.

L’anziano stava attraversando la strada in un tratto privo di strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter che viaggiava verso il centro città.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze della Croce Bianca Genovese e l’automedica del 118. Le sirene hanno attirato l’attenzione della moglie che si trovava in casa, poco distante dal luogo dello scontro, si è affacciata e ha riconosciuto il marito.

L’uomo ha riportato una ferita alla fronte, sospetto trauma cranico, e un trauma alla spalla e dolori in varie parti del corpo, ma è sempre rimasto cosciente. È stato spinalizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

La conducente del mezzo a due ruote, una donna di 54 anni, è caduta a terra in conseguenza dell’urto, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso

Sul posto la polizia locale per la ricostruzione del sinistro e la gestione della viabilità, temporaneamente rallentata.

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