Anziano investito alla Foce, la moglie vede la scena dalla finestra

Genova. Un uomo di circa 80 anni è stato investito nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, nel quartiere genovese della Foce, in via Barabino.

L’anziano stava attraversando la strada in un tratto privo di strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter che viaggiava verso il centro città.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze della Croce Bianca Genovese e l’automedica del 118. Le sirene hanno attirato l’attenzione della moglie che si trovava in casa, poco distante dal luogo dello scontro, si è affacciata e ha riconosciuto il marito.

L’uomo ha riportato una ferita alla fronte, sospetto trauma cranico, e un trauma alla spalla e dolori in varie parti del corpo, ma è sempre rimasto cosciente. È stato spinalizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

La conducente del mezzo a due ruote, una donna di 54 anni, è caduta a terra in conseguenza dell’urto, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso

Sul posto la polizia locale per la ricostruzione del sinistro e la gestione della viabilità, temporaneamente rallentata.