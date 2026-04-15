Ansaldo Energia, rsu chiede incontro con la direzione dopo voci esternalizzazione commessa

Genova. Le rsu Fim e Fiom di Ansaldo Energia hanno chiesto un incontro urgente alla direzione aziendale dopo le notizie di un’esternalizzazione in Cina di un’importante commessa di turbine e generatori.

I sindacati segnalano che nello stesso tempo reparti come il Montaggio vapore sono completamente scarichi di lavoro questo perché i pezzi di Service non vengono più fatti passare dall’officina genovese, ma vengono tutti decentrati.

L’Ingegneria vapore e generatori negli anni è passata da un organico di 120 risorse ad un organico di 62 risorse: dimezzata, ribadise la Rsu.

I reparti di meccanica, grande e media, attrezzeria, roto, necessitano di investimenti urgenti sui macchinari: rettifiche, torni e alesatrici. Molte di quelle presenti hanno più di 40 anni.

“Senza questi investimenti nelle ingegnerie e sui macchinari lo stabilimento di Genova vede a rischio il suo futuro. Il mercato per il nostro prodotto è florido e la disponibilità economica non manca: la Cdp, nostro azionista di maggioranza, nel 2025 ha registrato un utile record di 3,4 miliardi e Ansaldo Energia sempre nel 2025 è ritornata all’utile con 20 milioni di euro e 1,2 miliardi di ricavi. Ma c’è la volontà da parte della direzione aziendale di investire su Genova? Esternalizzare in Cina suggerisce l’opposto”.