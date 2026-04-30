Annuario Media Sport 2026: è online la 28ª edizione

E’ on air all’indirizzo www.annuariomediasport.it/annuario la 28° edizione dell’Annuario Media Sport, storico strumento dedicato al mondo sportivo e a chi quotidianamente lo racconta. Il 2026 è un anno di svolta per l’Annuario che completa la sua trasformazione diventando una banca dati digitale con una ulteriore crescita nella diffusione in tutto il mondo mediatico, sportivo e istituzionale con un target di oltre 20.000 utenti tra dirigenti sportivi, comunicatori, giornalisti sportivi e redazioni di tutti i media nazionali e locali.

L’Annuario Media Sport esce oggi per la prima volta in formato digitale, proseguendo così una lunga storia iniziata nel 1994 grazie al fondatore Gian Luigi Corti. Migliora la fruizione con la possibilità di “navigare” tra le redazioni nazionali e locali di agenzie di stampa, quotidiani, radio, televisioni e testate online, con i riferimenti dei giornalisti che si occupano di sport. Regione per regione e testata per testata, l’Annuario scatta una precisa fotografia inerente l’attività giornalistica sportiva nazionale e i suoi principali interpreti.

Analogo censimento è stato fatto nel mondo dello sport con le strutture nazionali e territoriali di Coni, Cip e Sport e Salute, e tutti i dati e contatti delle 50 Federazioni Sportive Nazionali, delle 13 Discipline Sportive Associate, dei 14 Enti di Promozione, delle 19 Associazioni Benemerite, delle Leghe e dei Corpi Militari e Civili. Attenzione anche all’organizzazione del CIO e uno speciale capitolo è dedicato alla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS).

Come per tradizione una sezione è dedicata ai giornalisti dell’automotive con tutti i riferimenti di Uiga e lo “speciale motori” con aggiornamenti e news periodiche. Attenzione anche nel capitolo “Sport Business” all’impegno delle Aziende nel mondo dello sport al fianco di Enti, Associazioni ed Eventi. Un contributo prestigioso arriva anche da numerose firme del giornalismo e dello sport che intervengono periodicamente su varie tematiche (www.annuariomediasport.it/category/editoriali). Numerosi anche gli “Speciali” realizzati: da Milano Cortina 2026 a Napoli 2026 Capitale Europea dello Sport fino ai Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno a Taranto.

La banca dati dell’Annuario completa così il sistema crossmediale del rinnovato portale www.annuariomediasport.it e della sua Newsletter settimanale che rappresentano sempre di più un punto di contatto tra uffici stampa degli enti sportivi e media. Il portale ha chiuso il 2025 con oltre 1 milione di pagine lette e la Newsletter “Media & Sport” raggiunge ogni settimana oltre 18.000 utenti in target tra cui giornalisti sportivi, presidenti, segretari generali e responsabili comunicazione di enti e federazioni sportive, comunicatori e dirigenti di associazioni sportive.

La testata online racconta quotidianamente le notizie relative al mondo dei media e degli enti sportivi con una sezione speciale (www.annuariomediasport.it/rss-sport) che raccoglie tutti i “lanci” quotidiani. La Newsletter seleziona ogni martedì tutte le principali notizie della settimana per raggiungere, con una capillare distribuzione, giornalisti, dirigenti sportivi, addetti ai lavori legati al mondo dello sport su scala nazionale e territoriale (www.annuariomediasport.it/newsletter).

“Annuario Media Sport – sottolineano gli autori Michele Corti e Marco Callai – è uno strumento al servizio di giornalisti, comunicatori e mondo sportivo, portato avanti con la stessa passione di chi lo ha fondato nel 1994. Abbiamo deciso di completare il passaggio al digitale in modo tale da allargare sensibilmente il numero dei fruitori dei contenuti e rendere questo servizio sempre più utile per i colleghi. Siamo felici di proseguire la nostra opera di collegamento tra Media e Sport, tra chi racconta e chi pratica. Due mondi accomunati da grande passione e impegno quotidiano”.

Un lungo viaggio che prosegue, evoluto nel formato e nei contenuti, ma sempre con lo stesso spirito di servizio. La banca dati dell’Annuario Media Sport fornirà a giornalisti, comunicatori, dirigenti sportivi informazioni e dati, sempre aggiornati, per poter connettere e sviluppare relazioni. E grazie all’ampliamento dello spazio dedicato a Enti, Federazioni, Leghe e Società, l’Annuario è più che mai una preziosa vetrina per il mondo sportivo e una importante fonte per chi racconta lo sport.