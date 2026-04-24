Annalisa parte da Genova con il suo tour live: il primo concerto al nuovo Palasport

Genova. È partito ieri sera “MA NOI SIAMO FUOCO Capitolo II -Palasport 2026”, la seconda parte del tour iniziato a novembre e che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date.

Una partenza speciale nella sua città, per la prima volta sul palco del Palasport genovese per una data sold out, dove l’artista è stata accolta calorosamente dal pubblico per un ritorno a casa carico di significato, portando in scena uno show dall’altissima produzione e con alcune sorprese.

Sul palco i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

Il design dello show è affidato a Denso Studio nella figura di Jacopo Ricci come direttore creativo, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali. Con lui Luca Ascioti come scenografo e Vittorio Campagnolo come programmatore luci.

Lo show fonde musica, scenografia e arti visive in una narrazione che si sviluppa in tre sogni e racconta la trasformazione che l’artista stessa vive in prima persona. I temi del live ripercorrono i temi del suo ultimo album “Ma io sono fuoco” che, uscito nell’ottobre del 2025 ha raggiunto la certificazione PLATINO.

Oltre alle hit di questo ultimo lavoro si aggiungono quelle precedenti e il nuovo singolo “Canzone estiva” che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico segnando un ulteriore traguardo in una carriera costellata di successi dove tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta radio. Un traguardo che consolida la posizione di Annalisa come una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana contemporanea.

“CAPITOLO II” proseguirà poi tutta Italia, tra i momenti più significativi di questa seconda parte, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova UNIPOL DOME di Milano, innovativo spazio nel quartiere Santa Giulia progettato da David Chipperfield Architects e Arup, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live. Inoltre per la prima volta la cantautrice sarà live a Mantova, Pesaro e Messina, ampliando ulteriormente il dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città non toccate a novembre.