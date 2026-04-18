  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Manifestazione

Centinaia di animalisti in piazza a Rapallo contro “la strage di cinghiali”

Gli organizzatori chiedono interventi non cruenti per gestire la fauna selvatica. Su uno striscione la scritta: "Dall'uccisione di un animale a quella dell'uomo non c'è un passo"

Generico aprile 2026

Rapallo. “Dall’uccisione di un animale a quella dell’uomo non c’è un passo”, “basta stragi” e “sangue sulle vostre mani”: sono alcuni degli striscioni portati in corteo, a Rapallo, da alcune centinaia di persone che hanno protestato contro l’uccisione di una famiglia di cinghiali avvenuta il 25 marzo per mano degli agenti della vigilanza regionale su segnalazione del Comune.

La manifestazione organizzata dal Comitato per i Cinghiali del Torrente San Francesco ha visto anche la partecipazione di associazioni come Gaia, presente con la delegazione di Genova e quella di Melegnano.

“L’intento dell’iniziativa era anche di chiedere un chiarimento alla sindaca Elisabetta Ricci e per chiedere di adottare interventi non creuenti, a partire dalla chiusura dei varchi da dove passano i cinghiali – hanno spiegato gli organizzatori – attendiamo fiduciosi, ma annunciamo nuove iniziative anche verso la Regione Liguria che deve stanziare per i Comuni i fondi necessari”.

Il concentramento della manifestazione è avvenuto sotto la sede del Comune di Rapallo, ma nessun esponente dell’amministrazione si è mostrato in pubblico. Poi sfilata nel centro e fino alla spiaggia del Castello.

Durante l’ultimo consiglio comunale la maggioranza di centrodestra ha respinto una mozione dell’opposizione che chiedeva di installare barriere per contenere i movimenti dei cinghiali in maniera non cruenta.

Più informazioni
leggi anche
cinghiali uccisi savona
Protesta
Cinghiali abbattuti nel torrente a Rapallo, le associazioni chiedono accesso agli atti: pronta una manifestazione
cinghiali cuccioli
Protesta
Rapallo, catturata la famiglia di cinghiali del torrente San Francesco: “Una strage”
cinghiale
Aggiornamento
Peste suina, altri 7 casi sui cinghiali in Liguria: oltre 1.200 dall’inizio dell’emergenza
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.