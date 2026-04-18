Centinaia di animalisti in piazza a Rapallo contro “la strage di cinghiali”

Rapallo. “Dall’uccisione di un animale a quella dell’uomo non c’è un passo”, “basta stragi” e “sangue sulle vostre mani”: sono alcuni degli striscioni portati in corteo, a Rapallo, da alcune centinaia di persone che hanno protestato contro l’uccisione di una famiglia di cinghiali avvenuta il 25 marzo per mano degli agenti della vigilanza regionale su segnalazione del Comune.

La manifestazione organizzata dal Comitato per i Cinghiali del Torrente San Francesco ha visto anche la partecipazione di associazioni come Gaia, presente con la delegazione di Genova e quella di Melegnano.

“L’intento dell’iniziativa era anche di chiedere un chiarimento alla sindaca Elisabetta Ricci e per chiedere di adottare interventi non creuenti, a partire dalla chiusura dei varchi da dove passano i cinghiali – hanno spiegato gli organizzatori – attendiamo fiduciosi, ma annunciamo nuove iniziative anche verso la Regione Liguria che deve stanziare per i Comuni i fondi necessari”.

Il concentramento della manifestazione è avvenuto sotto la sede del Comune di Rapallo, ma nessun esponente dell’amministrazione si è mostrato in pubblico. Poi sfilata nel centro e fino alla spiaggia del Castello.

Durante l’ultimo consiglio comunale la maggioranza di centrodestra ha respinto una mozione dell’opposizione che chiedeva di installare barriere per contenere i movimenti dei cinghiali in maniera non cruenta.