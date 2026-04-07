Amt, l’appello di Orsa Tpl: “Basta parole, servono risorse certe e atti immediati”

Genova. La situazione di Amt Genova resta critica e il “tempo delle mediazioni sembra ormai esaurito”. A lanciare l’allarme è Alessandro Bianchi, esponente della segreteria di Orsa Tpl Genova, che attraverso una nota ufficiale chiede un cambio di passo: non più dichiarazioni d’intento, ma provvedimenti formali e finanziamenti tangibili per mettere in sicurezza l’azienda del trasporto pubblico locale.

Secondo il sindacato, il piano di risanamento non può più restare un progetto sulla carta. L’equilibrio aziendale e la tenuta stessa del servizio sono messi a rischio da scadenze ormai imminenti che richiedono risorse immediatamente disponibili. “I tavoli si sono svolti e le posizioni sono note — spiega Bianchi — ma ora è il momento delle decisioni. Ogni ulteriore ritardo rischia di compromettere definitivamente il sistema”.

Il richiamo di Orsa Tpl è indirizzato in modo esplicito a Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana. Alle amministrazioni viene chiesta l’assunzione di una responsabilità piena che si traduca in atti formali e scelte operative chiare, superando quella che il sindacato definisce una stagione di ambiguità e soluzioni tampone. Al centro delle preoccupazioni vi è la sostenibilità di medio periodo. In questo senso, Orsa Tpl chiarisce che il cosiddetto “progetto 4 assi” non può rappresentare una giustificazione per l’immobilismo attuale: trattandosi di un intervento con tempi di realizzazione lunghi, non può rispondere a una crisi che morde il presente.

A pesare sul bilancio di Amt è anche il rincaro incontrollato del costo del gasolio, una variabile che incide pesantemente sulle spese correnti. Il timore dei rappresentanti dei lavoratori è che, in assenza di coperture strutturali, la carenza di fondi possa sfociare in tagli lineari al servizio o in una riduzione della forza lavoro.

La posizione del sindacato resta dunque ferma su tre punti cardine: garanzia del servizio, tutela dell’occupazione, risorse strutturali. “Il tempo è finito — conclude la nota di Orsa Tpl —. Ora servono i fatti”.