Amt, il Comune conferma: anche quest’estate abbonamenti over 70 validi dalle 7.30

Genova. Il Comune di Genova conferma, rispondendo alla nota diffusa dalla Regione Liguria, che anche quest’estate sarà introdotta l’estensione di orario per gli abbonamenti agevolati over 70.

A differenza della proposta avanzata dalla Regione, che prevedeva di istituire due fasce orarie distinte al mattino e alla sera per incentivare gli spostamenti nelle ore meno calde, verrà confermato l’assetto in vigore già negli anni scorsi: come spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, interpellato da Genova24, gli abbonamenti annuali agevolati over 70 (gratuito per gli Isee fino a 12mila euro, altrimenti scontato al prezzo di 120 euro) saranno validi a partire dalle 7.30 anziché dalle 9.30.

“Stiamo ancora discutendo con l’azienda l’ipotesi di anticipare l’entrata in vigore della misura al 15 giugno, subito dopo la chiusura delle scuole”, aggiunge Robotti. Si tratterebbe di un mese di anticipo rispetto all’estate 2024.

“La decisione è già stata condivisa con le parti sindacali dei pensionati e sarà annunciata da Amt nei prossimi giorni – spiega Tursi in un comunicato stampa -. Come già lo scorso anno, infatti, la misura nasce dalla necessità di consentire agli anziani di spostarsi nelle ore più fresche della giornata, evitando le temperature elevate di metà giornata, nell’interesse degli utenti più fragili e nella massima attenzione alla salute dei cittadini più anziani e quindi esposti maggiormente ai rischi delle ondate di calore”.

Nel frattempo la giunta Salis ha già aperto alla possibilità di eliminare del tutto il vincolo della fascia oraria. Il vicesindaco Alessandro Terrile, però, aveva rimandato la questione al monitoraggio che inizierà subito dopo l’estate.