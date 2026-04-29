Amiu, ecco Amyou: l’app che unisce tutti i servizi ambientali, c’è anche la bacheca del riuso

Genova. Si chiama Amyou, e il gioco di parole è intenzionale: una web app che mette al centro l’utente — you — e reimposta il rapporto tra Amiu Genova e i cittadini dei 38 comuni serviti su basi più dirette e più utili.

Disponibile su dispositivi Android, iOS e da desktop, Amyou è una web app che raccoglie in un unico punto di accesso tutto ciò che riguarda i servizi ambientali: comunicazioni, news, eventi, informazioni, segnalazioni con l’azienda.

Niente più ricerche tra pagine diverse o numeri da rintracciare: la piattaforma è pensata per rispondere alle esigenze quotidiane con il minor numero possibile di passaggi.

Tra le funzioni più innovative c’è la “Bacheca del riuso” uno spazio digitale dove pubblicare oggetti, per ora si inizia con il mobilio, ancora in buono stato e consultare quelli messi a disposizione da altri cittadini, per favorire lo scambio diretto e sottrarre alla filiera dei rifiuti ciò che rifiuto non è ancora. Un principio semplice: quello che non serve più a qualcuno può essere esattamente ciò che cerca qualcun altro, il tutto tradotto in uno strumento concreto e accessibile.

Il lancio di Amyou coincide con il “pensionamento” la piattaforma delle Segnalazioni e la precedente Amiu App: rimarranno ancora consultabili le segnalazioni già inserite, ma la app non consente più l’invio di nuove segnalazioni e le informazioni presenti potrebbero non essere aggiornate. Analogamente, il portale web non accetta più nuove segnalazioni. Per entrambi i canali in uscita, il riferimento è ora Amyou.

Sarà sempre possibile contattare l’azienda attraverso il call center con il numero verde 800.95.77.00 da telefono fisso o telefonando da cellulare allo 010 89 80 800 (al costo previsto dal proprio piano tariffario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30 (escluso i festivi) e rimangono invariati.

Il lancio di Amyou ha coinciso con il rinnovo del sito istituzionale, oggi più moderno e integrato con la nuova piattaforma. Tra le novità di maggiore impatto pratico, la geolocalizzazione dei servizi: individuare l’Ecovan più vicino, lo spazzamento meccanizzato previsto o il centro di raccolta di riferimento diventa un’operazione immediata, senza bisogno di conoscere in anticipo indirizzi o codici.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Liguria Digitale, con fondi regionali DGR 1054/22, che ha affiancato AMIU nel percorso di sviluppo e innovazione digitale, garantendo standard di accessibilità coerenti con le piattaforme dei servizi pubblici regionali.

Amyou è già disponibile e operativa su tutto il territorio servito da Amiu.

“Con Amyou semplifichiamo l’accesso ai servizi e introduciamo uno strumento concreto per favorire il riuso – dichiara Tiziana Merlino, dirigente Sistemi informativi Amiu − è un modo diretto per ridurre i rifiuti e rendere i cittadini parte attiva”.