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Confronto

Ambasciatore svizzero in visita in Regione Liguria, con Bucci discusse possibili sinergie

Evidenziato il ruolo centrale del sistema portuale ligure, della logistica e del turismo oltre all'alta tecnologia

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Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci questa mattina ha accolto nel suo ufficio in piazza De Ferrari l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti, in visita a Genova nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana e il Console Generale di Svizzera a Milano Stefano Lazzarotto.

L’incontro è stato un’occasione di confronto sui principali temi di interesse comune tra Liguria e Svizzera, con particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture, al rafforzamento dei collegamenti e alle opportunità di crescita economica.

Tra i punti centrali del dialogo, il ruolo strategico di Lugano come hub economico e le possibili sinergie con il sistema produttivo ligure. E il Corridoio Reno-Alpi, asse fondamentale per il traffico merci e passeggeri tra il Nord Europa e il Mediterraneo, che vede nella Liguria e nei suoi porti uno snodo cruciale.

Nel corso dell’incontro, il presidente Bucci ha evidenziato il ruolo centrale del sistema portuale ligure, della logistica e del turismo come motori di sviluppo per il territorio, e dell’alta tecnologia e dell’intelligenza artificiale come leve per attrarre nuovi investimenti. Il governatore ha inoltre ricordato che in Liguria sono in corso investimenti infrastrutturali per circa 18 miliardi di euro, destinati a rafforzare la competitività e l’accessibilità della regione.

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