Ambasciatore della Svizzera in visita a Genova: l’incontro con Silvia Salis e il tour del porto

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, la sindaca di Genova, Silvia Salis ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, in visita nel capoluogo ligure nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”.

L’incontro si è svolto in un clima positivo e collaborativo ed ha messo in luce la solidità dei legami tra Genova e la Confederazione elvetica. Grazie alla sua vocazione portuale e alla posizione strategica nei collegamenti europei, la città ha storicamente rappresentato un punto di riferimento nei rapporti economici e commerciali con la Svizzera. Durante il confronto sono emersi diversi spunti di interesse comune e opportunità di collaborazione. L’ambasciatore ha espresso interesse per le prospettive di crescita del territorio e verso il rafforzamento delle relazioni esistenti, anche attraverso la possibile riattivazione dell’accordo di collaborazione con Lugano. È stato inoltre ricordato un precedente incontro bilaterale ospitato a Palazzo Ducale. La sindaca ha illustrato le linee strategiche dell’amministrazione, soffermandosi in particolare sulla necessità di rendere la città ancora più attrattiva per le nuove generazioni, anche alla luce dell’elevata età media della popolazione. In questa direzione, un ruolo chiave potrebbe essere svolto dal potenziamento delle sinergie tra l’Università di Genova e gli atenei svizzeri.

Tra i temi affrontati anche il ruolo degli eventi di rilievo, inclusi quelli sportivi, come leva per favorire crescita e visibilità. Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle possibili sinergie nei campi dell’innovazione, della sostenibilità, della logistica e del turismo. Salis ha evidenziato come Genova sia un interlocutore naturale per la Svizzera, non solo per vicinanza geografica ma anche per relazioni storiche, economiche e culturali consolidate. Balzaretti ha ribadito l’importanza di intensificare il dialogo tra i due Paesi, evidenziando il valore concreto di iniziative come “In Cammino con la Svizzera” nel favorire nuove connessioni. È stato anche sottolineato come l’organizzazione di eventi di rilievo, anche in ambito sportivo, possa rappresentare un’opportunità di sviluppo condiviso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle prospettive future nei settori dell’innovazione, della sostenibilità, della logistica e del turismo, ambiti nei quali potrebbero nascere nuove collaborazioni. La visita si inserisce in un itinerario avviato dal diplomatico lo scorso novembre, che lo ha portato a visitare diverse regioni italiane per confrontarsi con istituzioni e realtà locali. Dopo varie tappe, il percorso ha fatto tappa in Liguria, riconosciuta per il suo ruolo strategico nei rapporti bilaterali. In occasione dell’incontro, l’Ambasciata ha donato alla città una panchina da interno realizzata con materiali riciclati, dotata di un QR code collegato al progetto. All’incontro hanno preso parte anche il consigliere comunale delegato alle relazioni internazionali, Si Mohamed Kaabour, il console generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto e il console onorario di Svizzera a Genova, René Rais.

La visita a Palazzo San Giorgio

Successivamente ii è svolta la visita dell’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, presso il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera“, iniziativa volta a consolidare le relazioni istituzionali tra la Svizzera e i territori italiani.

L’Ambasciatore, accompagnato dal Console generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto, e dal Console onorario René Rais, è stato ricevuto presso Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dal Segretario Generale Tito Vespasiani e dal Comandante CdP Marco Nobile. “Questa visita conferma la solidità di un rapporto che per il nostro sistema portuale non è solo storico, ma pienamente operativo. La Svizzera rappresenta un mercato di riferimento e un partner logistico naturale lungo il corridoio Reno–Alpi, rispetto al quale i Ports of Genoa stanno investendo in modo concreto sul rafforzamento dei collegamenti ferroviari e sull’efficienza complessiva della catena intermodale. In un contesto internazionale complesso, la priorità è garantire continuità, affidabilità e tempi certi ai flussi di traffico: è su questi elementi che si misura oggi la competitività di un porto e la qualità della cooperazione tra sistemi economici interconnessi.” ha dichiarato il Segretario Generale Tito Vespasiani

La delegazione ha successivamente effettuato una visita via mare, a bordo di una motovedetta messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto, che ha consentito di osservare da vicino l’operatività dei terminal e lo stato di avanzamento dei principali interventi infrastrutturali, tra cui la nuova diga foranea di Genova, opera strategica per l’evoluzione dello scalo. Nel corso dell’incontro è stata dedicata particolare attenzione al corridoio europeo North Sea–Rhine–Mediterranean, asse logistico e ferroviario di primaria rilevanza che connette i Ports of Genoa al sistema economico svizzero e al mercato mitteleuropeo. In tale ambito, è stato ribadito il valore della cooperazione tra istituzioni italiane e svizzere per il rafforzamento dei collegamenti intermodali e per la promozione del trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia.

“La Liguria è il mare della Svizzera, e la Svizzera è una delle porte dell’Italia verso l’Europa del nord: il corridoio Reno-Alpi collega il porto di Genova al Nord Europa attraverso la Svizzera, rendendolo un asse fondamentale per il traffico merci. In questo contesto, la Svizzera promuove il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, in stretta collaborazione con gli attori liguri. Il porto di Genova, dal canto suo, è uno dei principali punti di accesso per le merci svizzere” ha sottolineato l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti. Il confronto ha inoltre consentito di approfondire le dinamiche del trasporto marittimo in un contesto internazionale caratterizzato da elevata complessità, con particolare riferimento agli impatti delle tensioni geopolitiche e delle evoluzioni normative sulle catene logistiche globali. In questo scenario, è emersa la necessità di sviluppare modelli operativi sempre più affidabili, efficienti e sostenibili, in grado di garantire continuità e sicurezza ai flussi commerciali.

Il sistema dei Ports of Genoa si conferma, in tale prospettiva, quale piattaforma strategica per l’accesso al mare del sistema logistico svizzero, grazie a una dotazione infrastrutturale in progressivo potenziamento, a collegamenti ferroviari in costante sviluppo e a un assetto terminalistico altamente specializzato. “Avviare la quarta tappa del progetto In Cammino con la Svizzera proprio dal Porto di Genova è il miglior modo per mettere in risalto i temi della logistica e dei trasporti, fondamentali per il traffico merci ma anche nel quadro della transizione ecologica. La mobilità, ha concluso l’Ambasciatore, va oltre il puro scambio economico. Questa tappa – che comprende una gita in battello, una salita in funicolare e una camminata a Genova, oltre a una pedalata lungo la meravigliosa Ciclabile dei Fiori da Imperia a Sanremo – ci permette di passare dalle parole ai fatti, mettendo al centro della nostra iniziativa il contatto diretto con le persone e una mobilità sostenibile e rispettosa del territorio.”