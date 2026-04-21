Alpini, riunione al Coc. Ferrante: “Evento di grande impatto, come un’allerta meteo”

Genova. A poco più di due settimane all’adunata nazionale degli alpini a Genova questa mattina il Coc, centro operativo comunale, al Matitone ha ospitato una riunione che ha visto insieme Comune, Amt, Ferrovie, Amiu, vigili del fuoco, l’associazione nazionale degli alpini e altri soggetti impegnati concretamente nella buona riuscita dell’evento.

“Intanto abbiamo stabilito che nei tre giorni culmine della manifestazione, dall’8 al 10 maggio, quindi da venerdì a domenica – spiega l’assessore comunale alla Protezione civile del Comune, Massimo Ferrante – la sala operativa del Coc sarà aperta, l’adunata è caratterizzata come evento di grande impatto e sarà quindi assoggettata ad azioni simili a quelle di un’allerta meteo“.

La riunione di oggi, che segue una lunga serie di appuntamenti organizzativi in mano alla delegata comunale, la consigliera Vittoria Canessa Cerchi, è servita a fare il punto su alcuni dettagli soprattutto logistici e a capire quali e quanti siano le risorse umane e non per gestire l’evento.

“Ad esempio andremo verso un potenziamento del servizio Amt, in particolare della metropolitana, come Comune abbiamo chiesto che sia in funzione anche nelle ore notturne – spiega Ferrante – anche Rfi ci comunicherà i treni implementati per le giornate da venerdì a sabato”.

Per cercare di agevolare gli spostamenti, nei luoghi critici come appunto le stazioni ferroviarie o della metro, saranno allestiti dei percorsi con transenne, per indirizzare i flussi verso i varchi e sarà necessaria la presenza di personale e volontari della protezione civile. Tra gli argomenti trattati nella riunione, banalmente, c’è stato anche quello del reperimento nei vari municipi del maggior numero di transenne possibile.

Nei giorni scorsi si è già palesato chiaramente il fatto che l’adunata nazionale degli alpini – per cui sono attese a Genova, in una settimana, fino a 400mila persone – sarà un evento impegnativo e che metterà alla prova la logistica cittadina.

Anche per questo il Comune, con un’ordinanza apposita, tra le altre cose ha disposto la chiusura delle scuole nei giorni di venerdì 8 e sabato 8 maggio e quella dei parchi per l’intero periodo. Decisione che non ha mancato di suscitare polemiche.