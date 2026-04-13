Alpini a Genova, durante l’adunata maxi area pedonale in centro: tutte le modifiche a viabilità e sosta

Genova. In previsione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, è stata pubblicata l’ordinanza della Direzione Mobilità Urbana-Settore Regolazione predispone un articolato piano di regolazione della circolazione e della sosta.

Da giovedì 7 a lunedì 11 maggio, scatteranno alcune misure temporanee per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e la gestione dei rilevanti flussi attesi. Sono due le fasi di modifiche alla viabilità previste nell’arco dei tre giorni dell’evento, nei quartieri interessati dal programma degli eventi.

Sarà istituita un'”Area Pedonale Alpina n. 1″ nel quartiere della Foce, del Quadrilatero e del centro fino a piazza Dante e largo Zecca: all’interno dell’area pedonale Alpina, che sarà definita nei perimetri e nelle delimitazioni con eventuali esclusioni di strade, ci saranno vie e piazze completamente pedonalizzate, con divieti di sosta e circolazione. L’Area Pedonale Apina n. 1 sarà attiva dalle 17:00 del 7 maggio alle 23 del 10 maggio (comunque fino a cessate esigenze).

I divieti di sosta saranno per tutte le categorie di veicoli e per ogni tipologia di stallo, con rimozione forzata. Sarà consentito esclusivamente il parcheggio dei veicoli all’interno di aree private già esistenti, a condizione che i mezzi non vengano movimentati tra l’8 e il 10 maggio e non interferiscano con la libera circolazione dei mezzi di soccorso. I divieti di circolazione veicolare saranno estesi a ogni tipologia di mezzi con eccezione di: velocipedi; mezzi di soccorso e/o appartenenti a corpi di polizia e corpi militari dello Stato; veicoli di servizio degli istituti di vigilanza limitatamente alla fascia oraria 00.00-06.00; mezzi di aziende o istituti che svolgono servizi di reperibilità urgente per il funzionamento di pubblici servizi e infrastrutture pubbliche, purché riconoscibili da colori o scritte d’istituto; mezzi per il servizio di igiene ambientale e per il trasporto pubblico locale A.M.T., esclusivamente sui percorsi concordati; mezzi dell’Azienda Sanitaria Locale di Genova e delle pubbliche assistenze, limitatamente alle esigenze legate all’assistenza domiciliare e al trasporto di persone necessitanti terapie salvavita; mezzi a servizio della logistica merci per negozi e attività di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno dell’Area Pedonale Alpina n. 1, nella sola fascia oraria compresa tra le ore 02:00 e le ore 06:00; veicoli contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”; veicoli dei titolari di stalli riservati alle persone con disabilità personalizzati o autorimesse private; autofunebri in servizio di trasporto feretri; veicoli dei medici in servizio di emergenza.

Domenica 10 maggio, giornata della sfilata, dalle ore 00.00 alle ore 23.00 (comunque fino a cessate esigenze), sarà attivata l'”Area Pedonale Alpina n. 2″, delimitata da un sistema di strade e piazze che restano escluse, costituendo di fatto il bordo esterno: piazza delle Americhe, via Antiochia, via Tommaso Invrea tratto tra corso Torino e via Casaregis, via Casaregis, corso Guglielmo Marconi, rotatoria 9 Novembre, strada Aldo Moro, via al Ponte Calvi, piazza Fossatello, via Lomellini, largo Zecca, piazza Corvetto lato monte, via Serra, il tratto di via Galata compreso tra via Tollot e via Serra, via Tollot, via Varese e via De Amicis.

All’interno di questo perimetro rientrano invece le seguenti vie e piazze, incluse, che costituiscono il cuore della zona pedonalizzata: corso Aurelio Saffi, corso Maurizio Quadrio, via Filippo Turati, via della Mercanzia, l’area pedonale di piazza Caricamento, via di Sottoripa, via Cairoli, piazza della Meridiana, via Garibaldi, vico del Portello, via Interiano, piazza delle Fontane Marose, salita Santa Caterina, via Roma, via Ugo Foscolo, via San Vincenzo e piazza Giuseppe Verdi, corso Buenos Aires tra via Brigata Bisagno e piazza Borgo Pila, piazza Borgo Pila, via Smirne tratto corso Torino e il civico 10R.

All’interno delle aree, sarà stabilito il divieto di circolazione veicolare esteso a ogni tipologia di mezzi (con eccezione di: mezzi di soccorso e/o appartenenti a corpi di polizia e corpi militari dello Stato, o in uso ad essi; mezzi di aziende o istituti che svolgono servizi di reperibilità urgente per il funzionamento di pubblici servizi e infrastrutture pubbliche, purché riconoscibili da colori o scritte d’istituto; mezzi per il servizio di igiene ambientale e per il trasporto pubblico locale A.M.T., esclusivamente sui percorsi concordati; mezzi dell’Azienda Sanitaria Locale di Genova per assistenza domiciliare; veicoli contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, riportante il numero di targa).

Si evidenzia che i divieti nelle Aree Pedonali prevedono eccezioni per garantire continuità dei servizi essenziali: soccorso/emergenza, forze di polizia, TPL su percorsi concordati, igiene urbana, assistenza domiciliare e terapie salvavita, reperibilità urgente. Inoltre, per le attività interne alle aree è prevista una finestra logistica merci (02:00–06:00).

Le misure di limitazione al traffico veicolare scatteranno già sabato 9 maggio, alle 21, per la sola piazza della Vittoria, (che accoglierà nella serata di domenica la conclusione del corteo con il tradizionale passaggio della stecca con la sezione di Brescia). Inoltre, dalle 00 alle 23 di domenica 10 maggio (comunque fino a cessate esigenze) nel quartiere di Carignano, sede dell’ammassamento delle sezioni alpine, sarà inoltre attivo il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli e per ogni tipologia di stallo.

Dalle ore 8 di venerdì 8 maggio alle ore 20 di lunedì 11 maggio i titolari di permesso Blu Area potranno parcheggiare su tutto il territorio cittadino, comprese le isole azzurre riattivate in via Bovio, via Giordano Bruno, via Campanella, via Minzoni, via Galli, corso Italia, via Martorelli, via Piave, via Righetti e via Nazario Sauro.

Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domenica 10 maggio, scatteranno alcuni divieti di sosta che riguarderanno anche la Bassa Val Bisagno, tra via Canevari, corso Montegrappa, fino a piazza Raggi e via Invrea. Dalle ore 8 di venerdì 8 maggio alle ore 20 di lunedì 11 maggio sono istituite aree destinate alla sosta in via Gelasio Adamoli nella corsia di ponente e carreggiata (direzione mare); via Augusto Pedullà, tra ponte Nicholas Green e ponte Alexander Fleming.

Dalle 00 del 7 maggio alle 23 del 10 maggio, per consentire la sosta dei bus con contrassegno ANA 2026, nel Ponente, in via Prà, saranno stabiliti divieti di sosta per circa un chilometro in direzione levante tra la rotatoria del Pesto e la rotatoria Pontile, per circa 250 metri in direzione ponente tra la rotatoria Pontile e piazza Sciesa, per circa 300 metri in direzione ponente tra piazza Bignami e piazza Laura all’imbocco con via Sapello. Anche in corso Ferdinando Maria Perrone, via di Francia, e altre zone di Sampierdarena sono previsti stalli per la sosta dei mezzi ANA.

Prevista l’istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026”, nelle seguenti località: lungomare Canepa, carreggiata a mare, nel tratto compreso tra la confluenza con Strada Guido Rossa e il Varco Portuale Etiopia, per uno sviluppo complessivo di circa 1200 metri; strada Guido Rossa, entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra la confluenza con lungomare Canepa e la parte sovrastante la rotatoria di via San Giovanni d’Acri, per uno sviluppo complessivo di circa 2000 metri; via Bruno Buozzi e via Adua, nella carreggiata lato mare e nelle adiacenze del parcheggio di interscambio Dinegro 1 fino alla Stazione Marittima, per uno sviluppo complessivo di circa 500 metri.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure in relazione alle esigenze operative. Gli organizzatori provvederanno all’installazione, manutenzione e successiva rimozione della segnaletica temporanea, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche o integrazioni qualora necessario per il corretto svolgimento della manifestazione. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di Genova e diffuse sui canali di comunicazione dell’Ente.

Di seguito il link per visionare l’ordinanza integralmente e visionare la cartina.