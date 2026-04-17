Alpini a Genova, due giorni di chiusura per scuole e parchi pubblici. La scelta del Comune: “Garantire mobilità e sicurezza”

Genova. In vista della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, l’amministrazione comunale ha varato un piano di sicurezza straordinario per gestire l’eccezionale affluenza di persone prevista in città.

La Sindaca Silvia Salis ha quindi firmato l’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle aree verdi storiche durante dell’evento. A differenza di quanto trapelato in precedenza – il piano era quello di chiudere le 33 scuole coinvolte nell’accoglienza degli alpini – l’amministrazione comunale quindi ha optato per una chiusura trasversale “di tutti i servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado, siano esse pubbliche o private”, motivata dall’intenzione di mitigare “l’impatto sul traffico urbano ed extraurbano” e garantire quindi una mobilità fluida nonostante le restrizioni alla circolazione che toccheranno il centro della città, interessato da una maxi area pedonale che sarà istituita ad hoc. Tali chiusure interesseranno specificamente le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026.

Nello stesso documento arriva un altro provvedimento significativo che riguarda la protezione dei giardini e dei parchi storici pubblici del territorio comunale. Al fine di prevenire danni al patrimonio paesaggistico, ambientale e architettonico, nonché per preservare l’integrità dei tappeti erbosi che potrebbero risentire del sovraffollamento, l’accesso a queste aree sarà interdetto. Il divieto di accesso scatterà a partire dall’orario di chiusura di giovedì 7 maggio e si protrarrà ininterrottamente fino alla riapertura mattutina di lunedì 11 maggio 2026.