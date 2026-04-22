Alpini, annullati i mercati di via Tortosa e Terralba: la protesta degli ambulanti

Genova. “Il Coc, centro operativo del Comune di Genova, ci ha informati, senza alcuna preventiva forma di confronto, la decisione di annullare i mercati di via Tortosa e di Terralba previsti per sabato 9 maggio, motivando la scelta con esigenze di sicurezza legate all’adunata nazionale degli Alpini. Una decisione unilaterale, assunta senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria”.

Così Marisa Carrea, vicepresidente provinciale di Anva, la sigla che riunisce gli operatori ambulanti aderenti a Confesercenti, alla notizia della misura decisa dall’amministrazione comunale che già, nei giorni scorsi, aveva dovuto stabilire, per il periodo dal 8 al 10 maggio una serie di ordinanze tra cui la chiusura delle scuole e dei parchi.

“Ancora una volta – spiega Carrea – gli ambulanti vengono messi di fronte al fatto compiuto di un provvedimento assunto dall’amministrazione in via definitiva, senza alcuna considerazione per le esigenze delle imprese e degli esercenti: l’arrivo degli Alpini a Genova, infatti, avrebbe potuto rappresentare un’opportunità anche per le attività commerciali e per i mercati rionali”.

“Anva Confesercenti esprime dunque la propria contrarietà a questa scelta e chiede al Comune maggiore attenzione, trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni che incidono direttamente sul lavoro degli operatori ambulanti”, conclude la nota.

In queste ore anche alcune forze di opposizione in consiglio comunale, in primo luogo la Lega e Fratelli d’Italia, hanno espresso critiche alla decisione di non far svolgere i mercati ambulanti del sabato in Terralba e via Tortosa.