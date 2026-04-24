Albaro, tamponamento tra quattro auto: sei coinvolti, una donna finisce al San Martino

Genova. Tamponamento a catena in via Righetti, nel quartiere di Albaro, a Genova, intorno alle 18 di oggi.

Sei le persone coinvolte a bordo di quattro vetture. Ad avere la peggio una donna di 81 anni, alla guida dell’ultima delle automobili, finita in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Il sinistro in direzione levante, nel tratto fra via San Giuliano e via Bovio. Sul posto 118 e Croce Bianca Genovese. Quasi tutte le persone sono state curate per strada e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L’81enne invece ha riscontrato un trauma toracico e facciale in conseguenza dell’impatto e dell’esplosione degli airbag e ha dovuto ricorrere all’intervento dei sanitari.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una bambina e una ragazza alla guida di una microcar, illese.

Sul posto è intervenuta in un primo tempo una pattuglia della oolizia di Stato e successivamente la Polizia Locale per i rilievi e i mezzi tecnici per la bonifica della strada. Inevitabili i disagi alla viabilità nell’ora di punta.