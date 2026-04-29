Al via le Regate di Primavera: quattro giorni di vela nel Golfo del Tigullio

Portofino. Le Regate di Primavera di Portofino si confermano uno degli appuntamenti più attesi del calendario velico del Mediterraneo. Organizzate dallo Yacht Club Italiano con il supporto dei partner Belmond e Banca Passadore, la manifestazione è riservata a imbarcazioni oltre i 50 piedi e richiama alcuni tra i più prestigiosi cantieri internazionali.
A fare da cornice è lo straordinario scenario del Golfo del Tigullio, dove lo Yacht Club Italiano organizza regate fin dalla fine dell’Ottocento e ha stabilito la propria sede estiva dal 1965. Le imbarcazioni saranno ospitate tra Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure, pronte a sfidarsi in regate tra boe e percorsi costieri spettacolari, accompagnate da un ricco programma sociale.
La flotta. Nel gruppo più nutrito degli Open, a guidare la flotta spiccano alcuni yacht di grande dimensione come ARCA SGR di Furio Benussi, il 100 piedi tra i principali protagonisti del panorama velico internazionale, BARONG II, il Mylius 76 di Alessio Paladini, e GG, il Solaris 74 RS di Niccolò Maisto.
Nella classe IRC, tra i protagonisti attesi, troviamo il Maxi 79 NICE di Marco Malgara, il Mylius 66 RS SCHORCH dell’armatore tedesco Alois Neukirchen e ITACENTODUE, il Felci 61 di Adriano Calvini.
Come da tradizione, gli equipaggi si contenderanno lo YCI Challenge Trophy, assegnato al primo classificato overall tra le classi IRC e Open.
Il programma:
Giovedì 30 aprile
Dalle ore 12.00 alle 18.00 – Registrazioni e consegna welcome kit agli equipaggi
Ore 12.00 – Arrivo delle imbarcazioni nei marina di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo
Ore 19.30 – Mylius Reception, Porto Carlo Riva, Rapallo (su invito)
Venerdì 1 maggio
Ore 10.00 – Skipper briefing online
Ore 12.00 – Primo segnale di avviso
Ore 19.30 – Crew Party, Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure (su invito)
Sabato 2 maggio
Ore 11.00 – Primo segnale di avviso
Ore 18.30 – Banca Passadore Owner’s Cocktail, Clubhouse Yacht Club Italiano, Portofino (su invito)
Ore 20.00 – Splendido Mare Owner’s Dinner, DAV Mare Restaurant, Portofino (su invito)
Domenica 3 maggio
Ore 11.00 – Primo segnale di avviso
A seguire – Cerimonia di premiazione, Portofino
L’organizzazione.
Le Regate di Primavera – Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano e FIV, in collaborazione con i Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, con Portofino Yacht Marina, Progetto Santa Margherita Ligure e Porto Carlo Riva di Rapallo, e con il patrocinio di Regione Liguria.
Main Partner delle Regate di Primavera sono: Splendido Mare, A Belmond Hotel e Banca Passadore, a sottolineare ancora una volta il loro stretto legame con il borgo e con la vela.
I Technical Partner B&G e North Sails, forniranno ai regatanti il supporto tecnico, GT Motor effettuerà il gradito servizio di Courtesy Car con LEXUS e Portofino Dry Gin è nuovamente “Official Gin supplier”