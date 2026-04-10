Al via la Settimana dello Sport di Rapallo: 10 giorni di eventi e competizioni

Rapallo. Questa mattina ha preso ufficialmente il via la Settimana dello Sport 2026, un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso dalla comunità, realizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi cittadini e Portofino Coast, con il patrocinio del Comune di Rapallo.

L’inaugurazione si è svolta, come di consueto, presso il Chiosco della Musica ed è proseguita con un festoso e vivace corteo, guidato dal Corpo Bandistico Città di Rapallo, che ha attraversato le vie del lungomare e del centro cittadino. La manifestazione si è poi conclusa presso la Casa della Gioventù, dove le società sportive cittadine hanno offerto una serie di apprezzate esibizioni.

La Settimana dello Sport coinvolgerà, fino al prossimo 20 aprile, quasi 2000 studenti delle scuole primarie e secondarie di Rapallo e Zoagli, oltre agli studenti delle due classi terze del Liceo Scientifico Sportivo “Fortunio Liceti” che parteciperanno in qualità di tutor, contribuendo attivamente alla buona riuscita delle attività.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Elisabetta Ricci, il Vice Sindaco Antonella Aonzo, il Presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico, l’Assessore Fabio Mustorgi e i Consiglieri Dorotea Giavina e Vittorio Pellerano. “L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di crescita, socializzazione e promozione dei valori dello sport tra i più giovani”