Al Gaslini gratuiti esami, visite e anche un webinar per la Open Week per la salute della donna

Genova. L’Istituto Giannina Gaslini prende parte all’Open Week 2026 dedicata alla Salute della Donna, organizzata da Fondazione Onda ETS, che si svolgerà dal 22 al 29 aprile. L’Istituto si presenta a questo appuntamento con la prestigiosa riconferma dei 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento attribuito agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati al genere femminile.

L’obiettivo di questa iniziativa di salute pubblica è promuovere attivamente la prevenzione e la diagnosi precoce, facilitando l’accesso a prestazioni specialistiche d’eccellenza in diversi ambiti.

Calendario dettagliato delle prestazioni e modalità di prenotazione

Le visite sono dedicate alle donne di tutte le fasce d’età. Mercoledì 22 aprile verranno svolte visite endocrinologiche e metaboliche presso il Padiglione 16 (piano terra, corridoio giallo). In mattinata, dalle 10 alle 11.30, la dottoressa Natascia Di Iorgi darà avvio a un ciclo di quattro giornate di visite di densitometrie ossee dedicato a utenti che non hanno mai eseguito tale esame. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, il dottor Nicola Minuto offrirà consulenze specialistiche rivolte a pazienti con diabete gestazionale, mentre nella stessa fascia oraria la dottoressa Flavia Napoli effettuerà visite endocrinologiche finalizzate alla diagnosi delle patologie tiroidee per cittadini con famigliarità. Per tutte le prestazioni è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.

Giovedì 23 aprile saranno attivati i servizi di supporto psicologico a cura della dottoressa Cristina Venturino presso l’UOSD di Psicologia Clinica (Padiglione 16, primo piano). Dalle 9 alle 11 saranno disponibili colloqui individuali dedicati a giovani donne affette da malattie rare; l’iniziativa proseguirà con il medesimo orario martedì 28 aprile. Per accedere al servizio è richiesta la prenotazione obbligatoria all’indirizzo psicologia@gaslini.org. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, proseguiranno inoltre le sessioni di densitometria ossea presso il Padiglione 16 con la dottoressa Di Iorgi. È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.

Venerdì 24 aprile il programma prevede un ulteriore momento di approfondimento clinico e informativo. Dalle ore 14.30 alle 16.00, il dottor Giacomo Tantari effettuerà visite dedicate all’obesità e all’ipercolesterolemia, rivolte a pazienti di età compresa tra i 16 e i 35 anni con famigliarità, presso il Padiglione 16 (piano terra, corridoio giallo). Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org. In parallelo, dalle 15 alle 15.45, il professor Federico Prefumo terrà il webinar aperto a tutti dal titolo “La gravidanza ad alto rischio”, su Webex (https://meet302.webex.com/meet302/j.php?MTID=m0a411ac01720d2e119608f8d2cd20b4d); per la partecipazione non è richiesta prenotazione.

Lunedì 27 e martedì 28 aprile, la dottoressa Daniela Rebora, insieme al team del Centro Nutrizionale, sarà a disposizione per televisite dietologiche in orario pomeridiano (dalle 14 alle 15), finalizzate alla definizione di indicazioni nutrizionali personalizzate. Per accedere è necessaria la prenotazione obbligatoria all’indirizzo danielarebora@gaslini.org. Le sessioni di densitometria ossea si concluderanno con gli appuntamenti di lunedì 27 aprile (14-16) e mercoledì 29 aprile (14-15.30). È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.

Il network Bollini Rosa

L’iniziativa si inserisce in un progetto di ampio respiro che vede coinvolti 253 presidi del network Bollini Rosa. Dal 2007, Fondazione Onda ETS premia le strutture che garantiscono un approccio di genere nelle cure: una rete che oggi conta 370 ospedali su tutto il territorio nazionale.

La crescita dell’iniziativa testimonia una sensibilità collettiva sempre più marcata: si è passati dai 133 ospedali aderenti nel 2020 ai 265 del 2025. Di pari passo è aumentato l’impatto sociale, con prestazioni erogate che hanno superato quota 13.300 nell’ultima edizione del 2025.