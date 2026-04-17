Aggressioni verbali e tensioni nei centri dell’impiego, Uil: “Nuove misure di sicurezza per il personale”

Genova. La Uil Fp di Genova torna a denunciare con forza la crescente e ormai inaccettabile mancanza di sicurezza all’interno dei Centri per l’Impiego e, più in generale, nelle sedi regionali ad alto afflusso di utenza su tutto il territorio ligure. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati episodi di aggressioni verbali e situazioni di forte tensione che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Ieri, un utente del Cpi Ponente, invitato a sostare davanti all’ingresso in attesa di essere ricevuto, sentendosi richiamato e sostenuto dalla presenza di altri due soggetti, ha estratto dalla tasca un cutter, utilizzandolo per pulirsi le unghie davanti a tutti.

“Un clima sempre più difficile, che non può più essere ignorato né sottovalutato – denunciano Marco Vannucci, segretario generale Uil Fp Genova e Claudio Pensiero, segretario territoriale Uil Fp Genova – Come già denunciato nei mesi scorsi situazioni a rischio si sono verificate nella sede del Cpi Valbisagno e periodicamente in tutti gli altri Cpi presenti su tutto il territorio ligure.

Particolarmente grave è quanto accaduto nella giornata di ieri, nel Cpi Ponente a Cornigliano dove si è verificato l’ennesimo episodio critico”.

Solo grazie alla presenza del personale di vigilanza, presente in quella sede esclusivamente in via temporanea, la situazione è stata gestita e l’utente a consegnato l’oggetto pericoloso alla guardia. Pur non essendoci state minacce, e partendo dal presupposto che l’utente non aveva intenzioni particolari, grazie comunque al servizio di sicurezza sono state evitate situazioni di potenziale pericolo per il lavoratori

“È evidente che non si può affidare la sicurezza dei lavoratori al caso o a soluzioni provvisorie. La tutela del personale deve essere garantita in modo strutturale, continuativo e uniforme su tutto il territorio – dichiarano Vannucci e Pensiero – Per questo motivo, la Uil Fp di Genova chiede con urgenza a Regione Liguria e a tutti i soggetti competenti in materia di sicurezza di intervenire in maniera concreta e tempestiva. Pur prendendo atto delle iniziative, dell’impegno già dimostrato e della sensibilità da parte di Regione Liguria, che si è prontamente attivata a trovare soluzioni a seguito delle segnalazioni inviate dalla Uil Fp, si rieiene indispensabile un’immediata accelerazione delle misure necessarie per mettere in sicurezza tutte le sedi periferiche, non solo dei Centri per l’Impiego, ma anche di tutti quegli uffici caratterizzati da un elevato afflusso di utenza. Non è più accettabile che i lavoratori siano esposti a rischi quotidiani nello svolgimento delle proprie funzioni. La sicurezza deve diventare una priorità assoluta e non più rinviabile. La Uil Fp di Genova continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi concreti, a tutela della dignità e dell’incolumità di tutte le lavoratrici e i lavoratori”.