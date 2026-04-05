Maxi rissa nella notte in via XX Settembre, ferito ventenne: altre aggressioni in città

Genova. Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, a Genova. Aggressioni e risse in diverse zone hanno mobilitato soccorsi e forze dell’ordine.

L’episodio più grave, che ha visto sul posto polizia di Stato, operatori del 118 e Croce Bianca, è avvenuto poco dopo mezzanotte in via XX Settembre.

Un ragazzo di vent’anni ha riportato un trauma facciale dopo essere stato preso a pugni nel corso di una maxi rissa tra giovanissimi. Il ventenne è stato definito un codice giallo ma dopo un primo soccorso sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale. La polizia indaga sulla rissa.

Sempre attorno alla movida, altra aggressione in Stradone Sant’Agostino, nei pressi di piazza Renato Negri. Un ragazzo di 27 anni ha riferito di essere stato aggredito da altri due giovani che, in seguito ad una lite scaturita da una sigaretta negata, gli avrebbero sottratto il cellulare.

I responsabili sono stati subito fermati dalla polizia. Sul posto di nuovo la Croce Bianca. La vittima della rapina, con qualche escoriazione al volto, ha rifiutato in un primo tempo il trasporto in pronto soccorso per recarsi a sporgere querela in questura e farsi refertare in seguito.

Altra aggressione, ma meno grave, quella riportata da un passante in via Balbi, intorno alle 2.45 del mattino, così come quella subita da una donna di 40 anni, ferita da una coltellata durante una lite nei pressi della stazione Principe. Sul posto la Croce Verde, il 118 e la Polizia.

Aggressione con conseguenze non gravi, salvo un lieve trauma cranico per un uomo, in piazza Martinez, a San Fruttuoso, intorno alle 7 del mattino.

All’alba sono invece intervenuti i carabinieri presso un’abitazione di Sestri Ponente per una donna di 35 anni che ha detto di essere stata picchiata e che è stata medicata dai militi dei Volontari del soccorso della Fiumara.