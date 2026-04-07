Preso a bastonate in strada con una tavola di legno: choc a Sampierdarena

Genova. Un uomo messo spalle al muro e colpito con una tavola di legno in mezzo alla strada. È successo lo scorso sabato in via Reti, a Sampierdarena, una scena che è stata immortalata da alcuni residenti svegliati dalle urla.

Nel video si vedono quattro uomini: uno, con il volto nascosto da un cappuccio, impugna una tavola di legno e inveisce contro il rivale, trattenuto da altri due uomini. A un certo punto l’uomo con il cappuccio si avvicina e colpisce l’altro con la tavola mirando alla testa, mentre gli altri cercano di allontanarlo.

Tra urla e spintoni il gruppetto alla fine si allontana unito, girando l’angolo e sparendo alla vista. In strada non rimane traccia dell’aggressione, ma sono stati tanti i residenti che si sono affacciati alle finestre per assistere all’ennesimo episodio di violenza che si verifica nel quartiere. Alcuni hanno condiviso il filmato sui social per testimoniare la difficile situazione che si crea soprattutto in orari serali e notturni.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 36enne cittadino romeno ritenuto il responsabile di una rapina ai danni di una donna che stava rientrando a casa poco distante dal luogo dell’aggressione. La vittima, una trentenne, è stata aggredita alle spalle e minacciata con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare e la borsa per poi scappare. I militari sono riusciti a rintracciarlo anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.