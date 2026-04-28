Aeroporto Colombo riaperto dopo il guasto al jet privato: i voli cancellati recuperati in mattinata

Genova. E’ stata una serata di intenso lavoro quella di ieri per i tecnici dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, intervenuti, insieme al personale di soccorso, per mettere in sicurezza la pista dopo l’atterraggio “complicato” di un jet privato il cui carrello era in avaria. Dopo alcune ore di intervento, poco prima di mezzanotte, lo scalo è tornato pienamente operativo, permettendo ad alcuni voli notturni di atterrare regolarmente.

L’episodio di ieri si è verificato poco prima delle 19, e ha costretto la cancellazione del Genova Roma di Ita Airways, previsto alle 19.20 e del Genova Napoli di Volotea, previsto in serata. I voli saranno recuperati entro la mattinata di oggi, con la sistemazione dei passeggeri nei primi aerei liberi.

Nella serata di ieri, invece, il Madrid Genova di Volotea, è stato dirottato su Torino, dove i passeggeri sono stati poi smistati alle loro rispettive destinazioni, mentre il Roma Genova è atterrato a Milano Linate. Già durante la notte, però, l’operatività è stata ripristinata permettendo il normale arrivo del Monaco Genova e del Roma Genova di Aeroitalia.