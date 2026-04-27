Jet privato in avaria in pista, aeroporto di Genova temporaneamente bloccato

Genova. Problemi nella serata di oggi, lunedì 27 aprile, per l’operatività dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Lo scalo ha dovuto sospendere temporaneamente arrivi e partenze a causa dell’avaria di un jet privato fermo sulla pista.

Il velivolo, un Cessna da 7 posti atterrato in serata da Olbia, ha avuto problemi a un carrello ed è rimasto bloccato.

Sul posto vigili del fuoco e personale tecnico del Cristoforo Colombo ma essendo bloccato il sistema che fa muovere le ruote dell’aereo lo spostamento non è semplice.

Non ci sono stati feriti ma il guasto sta provocando ritardi ai voli della sera: sono in ritardo e potrebbero essere dirottati gli arrivi da Madrid, Roma e Monaco mentre sono in ritardo i voli per Roma e Napoli.