Scuole chiuse per gli Alpini, la protesta di Flc Cgil: “Diritto all’istruzione deve rimanere priorità”

Genova. “Il diritto all’istruzione deve rimanere una priorità, anche in presenza di eventi rilevanti per la città che devono essere organizzati senza incidere sul regolare svolgimento delle attività scolastiche“. Queste le parole con cui inizia il comunicato stampa di Flc Cgil che torna sull’argomento della chiusura delle scuole in occasione dell’arrivo degli Alpini a Genova, “manifestazione della quale si comprendono le esigenze organizzative e l’impatto sulla città in termini di viabilità, sicurezza e gestione degli spazi”.

“Le scuole però rappresentano un presidio sociale di grande importanza e il diritto all’istruzione deve rimanere una priorità – si legge nella nota stampa – La scelta della chiusura di tutte le scuole non può essere calata dall’alto, ma deve nascere da un confronto condiviso e partecipato. Per la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil la decisione e la valutazione su quali scuole chiudere e in che modo, avrebbe quanto meno dovuto coinvolgere il mondo della scuola, i sindacati e l’ufficio scolastico“.

“La scuola è un presidio fondamentale della comunità, uno spazio educativo e costituzionalmente tutelato, che non può essere considerato alla stregua di una struttura logistica da utilizzare all’occorrenza – conclude la ota – Interrompere l’attività didattica per esigenze organizzative, per quanto straordinarie, trasmette un messaggio incoerente rispetto ai principi che si affermano“.