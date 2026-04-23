Accordo tra Gaslini e Fusion Ai Labs, l’intelligenza artificiale per l’efficienza gestionale

Genova. Questa mattina il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti, ha siglato un protocollo di intesa con Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs, società di ricerca applicata in Intelligenza Artificiale, presso la Villa Quartara di Genova Quarto, sede di Gaslini Academy e Fusion AI Labs.

L’accordo, di durata triennale, mira a testare l’applicazione di algoritmi avanzati per l’efficientamento dei processi organizzativi e amministrativi, con l’obiettivo di migliorare accessibilità e fruibilità dei servizi per le famiglie dell’ospedale pediatrico ligure.

L’innovazione al servizio dell’organizzazione

«Questo accordo è un passo concreto nel percorso di modernizzazione del Gaslini. Utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare i turni e restituire tempo ai pazienti e al personale non è un esercizio tecnologico, ma un impegno verso di loro: ogni minuto sottratto alla burocrazia è un minuto guadagnato per la cura. Non partiamo dalla tecnologia, ma dai bisogni dell’ospedale. La sperimentazione avverrà in ambienti protetti e controllati, garantendo che l’innovazione tecnologica sia sempre bilanciata dal massimo rigore etico e normativo» sottolinea il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti.

La collaborazione prenderà forma attraverso sette aree pilota, scelte perché toccano i punti di attrito più concreti della vita ospedaliera quotidiana. Sul fronte della gestione operativa, i due team lavoreranno per costruire algoritmi capaci di migliorare l’organizzazione delle risorse, tenendo conto di competenze, carichi di lavoro e vincoli contrattuali. Sul versante della logistica e del procurement, l’obiettivo è rendere più intelligenti i flussi di acquisto e la gestione delle scorte, eliminando inefficienze che pesano sui bilanci senza portare valore alle cure. Infine, sul piano amministrativo, si interverrà per snellire le procedure di accettazione e tutti quei processi non clinici che oggi sottraggono tempo ed energie al personale.

“Il settore sanitario è forse il terreno più esigente e più significativo, su cui l’Intelligenza Artificiale possa essere messa alla prova. Liberare tempo di relazione tra medico e paziente: sono sfide concrete, con un impatto diretto sulla vita delle persone. Con il Gaslini condividiamo la convinzione che l’AI debba servire la cura, non sostituirla. Questa collaborazione è il modo in cui vogliamo dare sostanza al principio di un’AI responsabile: non come dichiarazione di intenti, ma come programma di lavoro” dichiara Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs.

“Consapevoli della sensibilità del settore, la partnership adotta un modello di governance rigoroso. Ogni singolo progetto sarà sottoposto a una preventiva valutazione di impatto per garantire la massima tutela dei dati personali e il pieno rispetto della normativa vigente” conclude il direttore generale dell’Istituto Gaslini, Renato Botti.

Un nuovo polo tecnologico per il territorio.

L’intesa guarda anche allo sviluppo infrastrutturale: Fusion AI Labs ha avviato avanzate interlocuzioni con la Fondazione Gerolamo Gaslini per un possibile acquisto e riqualificazione di Villa Doria Spinola (adiacente a Villa Quartara e di proprietà della Fondazione Gaslini), con l’obiettivo di creare un centro di ricerca d’eccellenza dedicato all’IA applicata alle Life Sciences. Le attività di formazione e divulgazione scientifica sui temi della sanità digitale saranno ospitate nelle sedi storiche dell’Istituto, rafforzando il legame tra ricerca pediatrica e innovazione tecnologica.