Giovane accoltellato a Sampierdarena, tre arresti per tentato omicidio: “Volevano ucciderlo”

Genova. Tre ventenni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio in relazione all‘accoltellamento di un coetaneo in via Rela, a Sampierdarena.

I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 marzo: secondo la ricostruzione degli investigatori i tre giovani, tutti cittadini egiziani, avevano inseguito e aggredito un cittadino senegalese sferrandogli diversi fendenti al collo.

Il ventenne era stato soccorso e portato all’ospedale San Martino in codice rosso. Per la procura i tre volevano ucciderlo, e per questo lo avrebbero colpito al collo: solo per pochi millimetri la lama non ha incrociato la carotide.

I carabinieri avevano subito acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano in via Rela, riconoscendo uno dei tre aggressori. Uno di loro si trova già nel carcere di Marassi, gli altri due sono stati rintracciati nei giardini della Fiumara. Uno in particolare a casa aveva hashish e denaro provento presumibile di spaccio. Sono stati anche loro trasferiti nel carcere di Marassi.