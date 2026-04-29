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Violenza

Via Bologna, 32enne accoltellato a una gamba: si ipotizza un regolamento di conti

Portato al Villa Scassi in codice giallo, le sue condizioni non destano preoccupazione. L'aggressore sarebbe il titolare di un'attività commerciale

polizia auto macchina

Genova. Un uomo di 32 anni è stato accoltellato poco prima delle 13 in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’automedica del 118 e la polizia di Stato. Nonostante l’intervento fosse partito in codice rosso, la vittima è stata poi portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il 32enne, di nazionalità ecuadoriana, è stato ferito a una coscia, all’altezza del quadricipite, subendo anche un pugno in volto. Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’aggressore sarebbe il titolare di un’attività commerciale poco distante. Rimasto sul posto, è stato fermato dagli agenti delle volanti. Stando a quanto riferito, l’accoltellamento sarebbe scaturito da un regolamento di conti riconducibile a questioni personali fra i due.

In corso gli accertamenti per delineare i contorni della vicenda.

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