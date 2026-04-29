Via Bologna, 32enne accoltellato a una gamba: si ipotizza un regolamento di conti

Genova. Un uomo di 32 anni è stato accoltellato poco prima delle 13 in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’automedica del 118 e la polizia di Stato. Nonostante l’intervento fosse partito in codice rosso, la vittima è stata poi portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il 32enne, di nazionalità ecuadoriana, è stato ferito a una coscia, all’altezza del quadricipite, subendo anche un pugno in volto. Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’aggressore sarebbe il titolare di un’attività commerciale poco distante. Rimasto sul posto, è stato fermato dagli agenti delle volanti. Stando a quanto riferito, l’accoltellamento sarebbe scaturito da un regolamento di conti riconducibile a questioni personali fra i due.

In corso gli accertamenti per delineare i contorni della vicenda.