Emergenza accoglienza, la cooperativa San Carlo risponde: “Prefettura ha interrotto i pagamenti senza motivazioni”

Genova. “Da oltre 25 anni attiva nel settore socio-assistenziale, la Cooperativa ha sempre garantito servizi efficienti e regolari, senza rilievi, anche nei rapporti con altre Prefetture sul territorio nazionale. Anche a Genova, fino all’inizio del 2026, la gestione dei centri si è svolta senza criticità e in costante collaborazione con gli uffici prefettizi. Le difficoltà sono insorte tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, a seguito dell’improvvisa interruzione dei pagamenti da parte della Prefettura, mai motivata. Una circostanza che ha determinato una grave esposizione finanziaria per la Cooperativa, pari a circa 2 milioni di euro, di cui oltre 730 mila relativi a fatture già emesse“.

Con queste parole inizia la nota stampa della cooperativa San Carlo Onlus che rompe il silenzio dopo che la prefettura di Genova ha proceduto con il commissariamento del servizio a seguito della riscontrata insolvenza della coop rispetto ai suoi dipendenti. In una nota stampa diffusa questa mattina ricostruisce le vicende degli ultimi mesi, con i passaggi che hanno portato a questa situazione. Secondo la cooperativa all’origine di tutto ci sarebbe però l’insolvenza della stessa prefettura: “Nonostante ripetuti tentativi di chiarimento, la Cooperativa non ha ricevuto risposte concrete e, inoltre, le è stato immotivatamente negato l’accesso alla documentazione relativa ai pagamenti“.

L’occasione è quella anche di ribadire il fatto di “aver sempre assicurato il servizio con professionalità e continuità – si legge nella nota – le attuali criticità non sono in alcun modo riconducibili a proprie inadempienze, ma esclusivamente al mancato pagamento delle spettanze dovute”

Ma non solo: “Si precisa inoltre che l’affermazione, riportata da alcuni organi di stampa, secondo la quale la cooperativa è stata commissariata, è fuorviante. La cooperativa non è sotto gestione commissariale e il provvedimento della Prefettura – che la Cooperativa contesta – ha infatti unicamente riguardato la gestione di taluni contratti. La gestione della Cooperativa è affidata alla gestione del Consiglio d’Amministrazione e può senz’altro continuare a svolgere la propria attività con pienezza di poteri. La Cooperativa si è comunque già attivata, con i propri legali, per tutelare i propri interessi. Il provvedimento di commissariamento verrà contestato avanti all’Autorità Giudiziaria, così come verrà richiesto di poter accedere ai documenti contabili, il tutto fatta salva ogni iniziativa anche in sede Giudiziaria, che dovesse reputarsi opportuna”.