Abbonamenti Amt over 70 solo dopo le 9.30, il Comune apre all’abolizione del vincolo orario

Genova. Potrebbe essere eliminato il vincolo della fascia oraria sugli abbonamenti Amt agevolato per gli over 70. A mostrare un’apertura è stato il vicesindaco Alessandro Terrile rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione di Filippo Bruzzone (Lista Salis) che chiedeva di valutare l’ipotesi di una “versione più elastica” rimuovendo il divieto di utilizzo prima delle 9.30.

A partire dal 17 novembre è stata abolita la gratuità totale per gli over 70 e sono stati introdotti due nuovi abbonamenti annuali agevolati: uno gratuito con Isee sotto i 12mila euro e uno da 120 euro per le altre fasce di reddito. Entrambi, però, si possono usare solo dalle 9.30 in poi, come del resto accadeva quando gli anziani potevano viaggiare automaticamente a costo zero. Oggi come allora, per prendere il bus di prima mattina (ad esempio per prelievi ed esami medici, nel caso degli utenti senior), bisogna munirsi di un valido titolo di viaggio a pagamento.

Ad oggi , ha riferito Terrile, sono circa 38mila gli abbonamenti agevolati da 120 euro sottoscritti dagli over 70. Un sintomo di “grande apprezzamento”, secondo il vicesindaco con delega alle Partecipate, ma rimane la scomodità della limitazione oraria: “È un tema che certamente è stato sollevato da diverse parti, in particolare dal dai sindacati dei pensionati e dalle associazioni dei consumatori. Vogliamo affrontarlo nel corso del monitoraggio tariffario che inizierà subito dopo l’estate, nel periodo settembre-ottobre, con l’azienda e gli stakeholder, per capire se effettivamente ci sono le condizioni di natura economica per poter eliminare questo divieto”.

“Ovviamente – ha sottolineato il vicesindaco – devono esserci nel frattempo le condizioni di avvenuta chiusura della composizione della crisi e quindi avvio del risanamento vero e proprio. L’obiettivo è continuare, pur con tutti i sacrifici che stiamo facendo, a dare un servizio di trasporto pubblico all’altezza superando questi periodi di crisi”.

Il nuovo piano tariffario è di fatto la prima azione messa in campo per il risanamento di Amt, anche se la versione già approvata contiene ipotesi di ulteriori rincari a partire dal 2027, con l’abbonamento agevolato over 70 che arriverebbe a costare il doppio, 240 euro. Il piano definitivo dovrà passare per l’assemblea dei soci, ma ad oggi è molto probabile un rinvio della pratica, dato che sugli impegni finanziari della Regione pendono ancora diverse incognite.