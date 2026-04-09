“A Violetta di caroggi e atre stöie”, un concerto celebrativo a 25 anni dall’uscita dell’album

Genova. Giovedì 16 aprile, alle ore 20.30, il palco de La Claque – Teatro della Tosse di Genova ospiterà un evento speciale: il concerto celebrativo dei venticinque anni dell’album A Violetta di Caroggi e atre Stöie, un lavoro che ha segnato profondamente il panorama della musica folk genovese.

Pubblicato nel 2001, questo progetto discografico ha dato voce a storie, atmosfere e identità della città, diventando nel tempo un punto di riferimento della tradizione ligure. A distanza di un quarto di secolo, quelle stesse emozioni tornano a vivere dal vivo in uno spettacolo che si preannuncia intenso e coinvolgente.

A guidare questo viaggio musicale saranno Matteo Merli, voce e attore, e Luca Cresta, pianista e compositore, protagonisti di un racconto sonoro che attraversa i caruggi e l’anima più autentica di Genova. Al centro del concerto, la celebre “A Violetta di Caroggi”, brano simbolo che negli anni si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei genovesi, fino a essere accostato per importanza a canzoni iconiche come “Ma se ghe penso” e “Ave Maria Zeneize”.

Ad affiancare Merli e Cresta, una formazione musicale di grande livello composta da Enrico Testa alla chitarra e armonica, Roberto Piga al violino, Chico Schoen alle tastiere e pianoforte, Massimo Trigona al basso elettrico e Alessandro Pelle alla batteria.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di ospiti d’eccezione, tra cui il compositore e musicista Aldo De Scalzi, il musicista Edmondo Romano e Alessandro Mazza. Ad aprire il concerto sarà invece la giovane cantautrice Elena Galluzzi, che presenterà alcuni suoi brani inediti.

Non sarà solo un concerto, ma un momento di celebrazione collettiva: un omaggio alla memoria musicale di Genova e al legame profondo tra la città, le sue storie e la sua lingua.