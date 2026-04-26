A Palazzo Ducale in scena “La Bohème” coi giovani dell’accademia del Carlo Felice

Genova. Successo per il primo appuntamento di “Pentagramma Ducale. Giovani talenti alla prova” questa mattina nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

I ragazzi e le ragazze dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici e pianisti accompagnatori del Teatro Carlo Felice di Genova si sono esibiti davanti a un pubblico molto attento in alcuni estratti de La Bohème di Giacomo Puccini.

A introdurre l’iniziativa è stato Francesco Meli, uno dei tenori più apprezzati e richiesti del mondo, membro del Comitato Scientifico di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Il programma ha visto la partecipazione dei soprani Yujing Chen, Sara Di Fusco, Virginia Genovese e Caterina Trevisan, dei tenori Junpiyo Kwon e Xianmu Wang, dei baritoni Andrea Ariano, Davide Chiodo, Shang Ju e Jeongwoo Lee, del basso Yiwen Wang. Al pianoforte Umberto Musso, Rocco Roca Rey e Mattia Torriglia.

“Un nuovo appuntamento allo scopo di promuovere i talenti delle giovani generazioni e valorizzare le eccellenze culturali della nostra città – sottolinea Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura –. Gli allievi dell’Accademia si sono esibiti in pubblico per la prima volta nella casa della cultura di Genova, aperta a tutte le forme d’arte e primo palcoscenico per i giovani dotati e altamente qualificati. Un esperimento ben riuscito che ripeteremo sabato 2 e domenica 3 maggio quando faremo lavorare insieme le due realtà che rappresentano assolute eccellenze nella formazione artistica: la scuola del Teatro Carlo Felice e quella del Teatro Nazionale”.

“L’ho voluta chiamare una prova-concerto, non solo un’esecuzione – commenta Francesco Meli – Abbiamo avuto modo di fermarci e di spiegare, proprio per far vedere come si lavora dietro le quinte… una sorta di lezione a cui abbiamo fatto partecipare il pubblico in questo luogo meraviglioso. Devo ringraziare la presidente Sara Armella che, all’interno delle riunioni del Comitato Scientifico, mi ha chiesto se potevamo trovare il modo di portare a Palazzo Ducale la lirica e io ho proposto di coinvolgere l’Accademia del Carlo Felice per esaltare le competenze dei giovani”.

La rassegna “Pentagramma Ducale. Giovani talenti alla prova” proseguirà sabato 2 maggio con un concerto e letture affidate alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale con la prestigiosa partecipazione dell’attrice Elisabetta Pozzi, e domenica 3 maggio con una Masterclass dello stesso Francesco Meli nel Cortile Maggiore.

L’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici e pianisti accompagnatori del Teatro Carlo Felice di Genova nasce nel 2021 come proposta didattica e artistica per giovani cantanti e pianisti, punto di congiunzione fra il percorso di studi accademico e l’inserimento nel sistema produttivo italiano. I giovani artisti, dopo una selezione e un’esperienza immersiva di studio di alcuni mesi, debuttano sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice di Genova che ogni anno programma l’ultimo titolo della stagione con i talenti dell’Accademia. La direzione artistica, sin dalla prima edizione, è stata affidata al tenore genovese Francesco Meli.

Francesco Meli, genovese, ha iniziato gli studi di canto a diciassette anni al Conservatorio Paganini. Ha debuttato alla Scala a soli 23 anni e collabora con i maggiori direttori del mondo. Ha cantato in recital solistici alla Scala, Londra, Tokyo e San Pietroburgo, Parigi, Zurigo, Mosca, Salisburgo, Tokyo e Vienna. Ha vinto il Premio Abbiati nel 2013, l’Oscar della lirica, il Premio Zenatello all’Arena di Verona, il Premio Orazio Tosi, il Premio Carlo Alberto Cappelli, il Premio Pertile, il Premio Lugo, il Premio Prandelli, il Premio Mascagni, il Tiberini d’oro, l’ISO d’oro, la Targa Labò e il Pavarotti d’oro.