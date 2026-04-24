A Genova il noleggio auto si fa strada tra traffico urbano e nuove esigenze di mobilità

Il traffico a Genova pesa più di quanto suggerisca la sola dimensione demografica. Secondo il TomTom Traffic Index 2025, la città registra un livello medio di congestione del 37,8%, con un tempo medio di 21 minuti e 44 secondi per percorrere 10 chilometri. Nelle ore di punta il dato peggiora: servono circa 25 minuti al mattino e quasi 26 la sera per la stessa distanza, mentre il tempo perso nel traffico durante l’anno arriva a 75 ore. Nella graduatoria italiana Genova è dodicesima per congestione, davanti a città con una rete stradale meno complicata dal punto di vista morfologico. Tradotto in termini pratici, questo significa che il possesso dell’auto non coincide automaticamente con libertà di movimento: spesso coincide con tempi meno prevedibili, costi fissi e necessità di usare il veicolo solo quando serve davvero.

Perché l’auto di proprietà non basta più

L’auto privata continua a essere importante, ma non è più l’unica risposta efficiente. Istat segnala che nel 2024 l’Italia ha raggiunto 701 autovetture ogni 1.000 abitanti, il valore più alto dell’Unione europea; nei capoluoghi di città metropolitana la media scende però a 612, e Genova è indicata come l’unico grande capoluogo metropolitano in cui il tasso di motorizzazione si è effettivamente stabilizzato dal 2018, con una lieve flessione anche nell’ultimo anno osservato. È un segnale interessante: non racconta il rifiuto dell’auto, ma il limite strutturale di una città dove lo spazio stradale è finito e dove l’uso esclusivo del mezzo privato diventa meno razionale. Parallelamente cresce il peso delle alternative. AMT ha comunicato che, con la sperimentazione tariffaria monitorata fino al 30 novembre 2024, i passeggeri sui bus sono aumentati di oltre l’11%, quelli su metro e impianti verticali di oltre il 40%, mentre gli abbonamenti annuali sono passati da 78.000 a 184.000.

Dove il noleggio entra nella vita reale

Il noleggio si inserisce proprio qui: nello spazio tra bisogno di auto e convenienza del possesso. A Genova serve a chi usa i mezzi pubblici durante la settimana ma vuole un’auto per raggiungere la Riviera, l’entroterra o l’aeroporto senza dipendere dagli orari; serve a professionisti che si muovono tra città e provincia; serve alle famiglie che vogliono un costo mensile leggibile invece di una somma variabile tra assicurazione, manutenzione e svalutazione. Tra i servizi digitali che intercettano questa esigenza c’è Yoyomove, realtà online dedicata al noleggio a lungo termine che rende più semplice confrontare formule e servizi inclusi. Il contesto di mercato aiuta a capire perché questa formula si sia allargata: il rapporto ANIASA 2025 indica che a fine 2024 la flotta italiana del noleggio pluriennale ha superato 1,287 milioni di veicoli, con quasi 168 mila mezzi intestati a clienti privati, e segnala una crescente diffusione dei broker e dei canali indiretti soprattutto nei contesti urbani.

Che cosa sta cambiando nelle formule richieste

La novità più importante è che oggi il noleggio non viene scelto soltanto per “avere un’auto”, ma per governare meglio tempi, spese e incertezza. I dati ANIASA mostrano che nel 2024 il 44% degli ordini di noleggio tradizionale aveva una durata compresa tra 37 e 48 mesi, mentre il 36% superava i 48 mesi. Non si tratta quindi di una soluzione mordi e fuggi, ma di un modello ormai strutturale, pensato per chi vuole pianificare. Anche il chilometraggio racconta molto: il 44% degli ordini prevede oltre 30.000 chilometri annui, il 23% tra 21.000 e 30.000, il 27% tra 11.000 e 20.000. Questo significa che la formula è usata soprattutto da chi percorre molta strada o, comunque, vuole evitare gli imprevisti tipici della gestione diretta del veicolo. In una città dove i tragitti cambiano spesso tra lavoro, commissioni e spostamenti extraurbani, la prevedibilità economica conta almeno quanto la disponibilità del mezzo.

Quali veicoli hanno più senso in una città come questa

La risposta non è una sola, ma i dati mostrano una direzione chiara. Nella flotta nazionale del noleggio pluriennale, a fine 2024 il diesel resta primo con il 45,9%, ma gli ibridi elettrici salgono al 28,8%, le plug-in al 6,8% e le elettriche pure al 4,1%. Non è un passaggio marginale: indica che il noleggio viene usato anche come strada a basso rischio per provare alimentazioni nuove senza esporsi all’acquisto. A Genova questo tema si intreccia con la trasformazione del trasporto pubblico. AMT ha già avviato il progetto dei nuovi filobus elettrici Solaris: 112 mezzi previsti, con un investimento di circa 100 milioni di euro finanziato anche dal PNRR. Il messaggio è netto: la mobilità urbana si sta elettrificando, ma lo fa in modo progressivo e pragmatico. Per questo, nelle scelte individuali, ibride e formule flessibili oggi appaiono spesso più realistiche di un approccio ideologico tutto o niente.

Che cosa conviene valutare davvero prima di scegliere

La domanda giusta non è se convenga sempre noleggiare, ma in quali condizioni convenga farlo. A Genova la scelta ha senso quando l’auto serve in modo regolare ma non continuo, quando si vogliono eliminare i picchi di spesa, oppure quando si ha bisogno di un mezzo affidabile per uscire rapidamente dal perimetro urbano senza caricarsi tutti gli oneri della proprietà. Vale la pena guardare soprattutto tre fattori: chilometri reali percorsi in un anno, facilità di parcheggio nella propria zona e tipo di tragitti più frequenti, cioè urbano puro, misto o autostradale. In una città dove il tasso di motorizzazione si è stabilizzato, il trasporto pubblico sta rafforzando la propria attrattività e la congestione resta misurabile e consistente, il noleggio sta trovando spazio non come moda, ma come risposta concreta a una mobilità che è diventata più selettiva, più ibrida e molto meno legata all’idea di possesso.