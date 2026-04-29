A Diano Marina torna Aromatica, il grande festival delle erbe aromatiche, delle eccellenze e delle specificità del ponente ligure

Diano Marina. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Diano Marina torna a trasformarsi nel centro nevralgico della produzione ligure di eccellenza con l’edizione 2026 di Aromatica. La manifestazione, che celebra le erbe aromatiche e le specificità del Ponente, conferma la sua natura di evento di sistema, capace di unire agricoltura, commercio e promozione turistica in un unico contenitore esperienziale.

Il cuore pulsante dell’evento è rappresentato dall’area espositiva e dalle tante attività a tema previste nel centro cittadino: un vero salotto urbano che ospiterà 120 produttori di eccellenze, sia di tipicità liguri che di prodotti a base di aromatiche e altre eccellenze agroalimentari. La selezione, che spazia dalle piante in vaso ai prodotti trasformati, mette in mostra un comparto che vede la Liguria leader nazionale con oltre 100 milioni di vasi prodotti ogni anno. L’obiettivo di Aromatica rimane quello di offrire una vetrina concreta a una filiera strategica per l’economia regionale, garantendo ai visitatori un contatto diretto con i custodi della biodiversità locale. Prodotti che sono alla base della Cucina Italiana, da qualche mese riconosciuta dall’Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il programma si sviluppa attorno al palco dei cooking show e al Palaromatica delle conferenze, dove visioni imprenditoriali e carriere d’eccezione si confronteranno sul tema del gusto e della sostenibilità.

Tra gli ospiti di questa edizione figurano Oscar Farinetti, che presenterà il suo esordio nella narrativa, l’astronauta Franco Malerba con i progetti di coltivazione nello spazio, e figure del panorama mediatico e sportivo come Giorgio Mastrota, la chef itinerante Irene Volpe, l’ex calciatore Hernanes, oggi produttore vitivinicolo, chef stellati e moltissimi altri.

Oltre alle performance live, Aromatica 2026 coinvolge l’intero territorio con le “Cene a 4 mani”, dove chef resident e ospiti – come Antonio Buono, Antonio di Leo e Irene Volpe – collaboreranno per valorizzare le materie prime locali in menu dedicati.

Completano il quadro i concorsi rivolti alla mixology e alle attività commerciali del Golfo, consolidando un format che punta sulla partecipazione corale di istituzioni e operatori privati.

In piazza Martiri della Libertà troveranno spazio anche alcune realtà e associazioni no profit del territorio, alle quali sono stati riservate apposite postazioni, e – per le tre giornate, due istituti scolastici superiori: il Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia (Alberghiero), presenza ormai abituale (anche con i cooking show dei suoi allievi e del docente-chef Livio Revello), e il Polo Tecnologico Imperiese, protagonista di un paio di conferenze.

Il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: “Aromatica si conferma ancora una volta come l’evento di punta del nostro territorio. Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento sempre più importante per l’intero comparto. È un’occasione imperdibile per le aziende territoriali, sia in termini agricoli che commerciali e turistici, per mostrare la qualità dei loro prodotti e servizi, creando sinergie e opportunità di crescita. Siamo orgogliosi di come Aromatica riesca a valorizzare le nostre tradizioni e la nostra cultura enogastronomica, proiettando Diano Marina e l’intera Riviera Ligure su un palcoscenico nazionale e internazionale. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro passione, rendono possibile la realizzazione di un evento di tale portata”.

L’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana: “Aromatica rappresenta una vetrina straordinaria per uno dei comparti più identitari e strategici della nostra regione. La Liguria, con una produzione che supera i 150 milioni di vasi all’anno, di cui oltre 100 milioni di erbe aromatiche, si conferma leader a livello nazionale ed europeo in questo settore. Manifestazioni come questa valorizzano non solo la qualità delle nostre produzioni, ma anche il lavoro quotidiano delle imprese agricole, capaci di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. Attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale, incentiviamo investimenti strutturali, tecnologici e ambientali, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende e generare ricadute positive in termini economici e occupazionali. Aromatica è l’esempio virtuoso di come la sinergia tra istituzioni, territorio e operatori possa trasformarsi in sviluppo, promozione e nuove opportunità per tutta la filiera agroalimentare ligure”.

Il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi: “Aromatica è la dimostrazione di quanto la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio possa generare risultati concreti. Qui si incontrano produzione, promozione e turismo, in un format che mette al centro le nostre eccellenze. Fiori, erbe aromatiche, prodotti della terra e trasformati diventano un racconto vivo, accessibile, capace di attrarre pubblico e creare opportunità economiche. La forza di questa rassegna sta anche nella dimensione esperienziale: chi visita può conoscere direttamente i produttori, toccare con mano e assaggiare ciò che rende unico il Ponente ligure. La Camera di Commercio sostiene convintamente iniziative come questa, perché rappresentano una leva concreta per la crescita delle imprese locali e per la promozione del territorio. Una vetrina importante, quindi, non solo per valorizzare le filiere ma anche per rafforzare l’identità del Ponente e accompagnarne lo sviluppo”.

L’assessore al Turismo di Diano Marina, Luca Spandre: “Aromatica continua il suo percorso di crescita, intercettando ogni anno un pubblico sempre più vasto e diversificato. Questo successo è il frutto di un lavoro costante e di una strategia promozionale mirata, che vede in ‘Aromatica Off’ un pilastro fondamentale. Le attività di ‘Aromatica Off’, estese ben oltre i confini regionali e nazionali, ci hanno permesso di portare il nome di Diano Marina e le eccellenze della nostra terra in contesti prestigiosi come San Damiano d’Asti, Genova, Albenga, Cuneo e Nizza. Questo ha contribuito in maniera significativa ad ampliare la risonanza dell’evento e ad attrarre visitatori desiderosi di scoprire i nostri sapori e le nostre tradizioni. Vi aspettiamo a Diano Marina”.

I Partner di Aromatica 2026: una rete per il territorio

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali SpA, insieme al Comune di Diano Marina, e viene realizzata grazie alla fattiva partecipazione di Regione Liguria Assessorato all’Agricoltura e di Camera di Commercio Riviere di Liguria. Beneficia di numerosi e qualificati patrocini di livello nazionale.

Il successo e la caratura di Aromatica 2026 sono il risultato di una sinergia profonda tra pubblico e privato, una collaborazione che va ben oltre il semplice sostegno economico. Un ringraziamento sentito va a tutti gli sponsor e ai partner tecnici che hanno scelto di legare il proprio nome a questa manifestazione, condividendo la missione di valorizzare l’eccellenza ligure e la biodiversità del Ponente.

Grazie anche al loro contributo, Diano Marina può trasformarsi in un palcoscenico nazionale, offrendo una vetrina d’eccezione ai 120 produttori presenti e garantendo un palinsesto di altissimo livello qualitativo. Il loro supporto non è solo un investimento in un evento, ma un atto di fiducia verso la filiera agricola e turistica del territorio, un motore che permette di generare valore, cultura e innovazione. Essere partner di Aromatica significa far parte di una comunità che crede nella qualità, nel rispetto delle radici e nella capacità della nostra Riviera di farsi “salotto” del mondo. Insieme per a dare voce e profumo alle eccellenze del nostro splendido territorio.

Main Sponsor: Fudi, Frantoio Venturino.

Sponsor: Cooadi, Banca d’Alba, Rb Plant.

Partner e fornitori tecnici: Generali Assicurazioni Piazza Rossini, Dr. Condominio, Arimondo, Intesa Grandi Impianti; Mgs Carta, Tastee.it, Baladin, Imperia Noleggi.

Qui il programma completo.