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Evento

A bordo di Costa Toscana una sfilata di moda ha aperto il Circular City Forum 2026

Il programma prosegue nel weekend a Palazzo Imperiale, in Darsena e al Genova Blue District; lunedì il Circular MOG Day e da martedì conferenze tematiche a Palazzo Tursi

Generico aprile 2026

Genova. L’Eco-Fashion Show, sfilata di moda circolare andata in scena a bordo della Costa Toscana ormeggiata nel porto di Genova, ha aperto ufficialmente la seconda edizione del Circular City Forum, l’evento dedicato all’economia dell’economia circolare e sostenibile dei centri urbani promosso dalla Direzione di area attrattività, competitività e transizione ecologica del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City.

Proprio la moda è uno dei settori più impattanti dal punto di vista ambientale e negli ultimi anni sempre più designer, artigiani e cittadini stanno ripensando il modo in cui gli abiti vengono progettati, prodotti e utilizzati, dando vita a un nuovo paradigma: la circular fashion. Da questa rinnovata attenzione per la sostenibilità dell’industria tessile ha preso le mosse la sfilata di oggi, condotta dall’attrice, cantante e comica Chiara Lippi, per la regia di Alex Leardini con lo Studio Niobe by LCL Comunicazione.

In passerella i capi portati dai brand Avant ToiCamomilla ItaliaCarla Quaglia Maglieria e CashmereFrei Und Apple e dalle collettive allestite da Confartigianato Genova (Panama sartoria artigianaleAverlaSartoria KlodianaComottoMimì e CocòSacanò Bags e GG Arte Ceramica PegliPaola Roberto OGIMitamiAtelier Mariapia GMaiUgualiNathueral Eco-Atelier) e da CNA Federmoda e CNA Federmoda Genova (Daphné SanremoRacine Fashion Design Project e officina orafa L’Asino d’OroSole Rose e Istituto Moda Genova).

A indossare gli abiti anche modelli e modelle di eccezione: tra questi le calciatrici del Genoa CFC Women Alison Rigaglia e Lucrezia Parolo e dell’U.C. Sampdoria Women Asia Mango e Giulia Tortarolo. La spadista del centro sportivo GenovaScherma, Margherita Baratta, e il campione di nuoto di salvamento della Sportiva Sturla, Lorenzo Omero, hanno sfilato grazie alla partnership con Stelle nello Sport. Gli studenti dell’International School of Genoa e dell’Istituto Professionale Duchessa di Galliera, invece, hanno partecipato nella duplice veste di modelli e di designer.

L’Eco-Fashion Show è stato possibile grazie alla partnership di Costa Crociere e alla collaborazione con Confartigianato Genova e CNA Federmoda nazionale e Genova.

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