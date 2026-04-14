A Bogliasco inaugurata la nuova sede del sindacato pensionati Spi Cgil

Genova. È stato inaugurato oggi a Bogliasco un nuovo ufficio del Sindacato Pensionati Cgil. La nuova sede sarà un punto di riferimento per i cittadini del Golfo Paradiso e non solo.
Situata in via Cavour 50r, nel pieno centro della cittadina, la sede sindacale offrirà tutela a iscritti e non iscritti, avvalendosi anche della presenza del Patronato Inca per le pratiche previdenziali e del Caaf per quelle fiscali.
“Lavoriamo per essere sempre più presenti sul territorio, coniugando il nostro impegno a difesa del potere d’acquisto di pensionati e lavoratori, a tutela del welfare pubblico, a supporto di un modello di società che non lasci indietro nessuno, con i servizi di tutela individuale che i cittadini richiedono” ha spiegato il segretario generale dello Spi Cgil Ivano Bosco a margine dell’inaugurazione.
Il sindacato dei pensionati non si ferma qui: il 20 aprile sarà la volta dell’inaugurazione di SPIker, una nuova sede nel centro storico di Genova.