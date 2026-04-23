Blue economy, 80 anni di Spediporto: lunedì 27 aprile assemblea pubblica alla Borsa

Genova. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile, a partire dalle 9.30 e il titolo già definisce lo spirito con cui Spediporto si approccia a questo 80esimo compleanno: “Celebrate our past and build our future”. Un filo rosso capace di unire la tradizione degli spedizionieri, che nel 1946 ripartirono come tutta l’economia italiana dopo la tragedia della guerra, le sfide e i progetti che Spediporto sta portando avanti guardando all’innovazione e all’internazionalizzazione.

Lo sviluppo del territorio sarà la stella polare dell’evento già a partire dalla relazione del presidente di Spediporto Andrea Giachero a cui farà seguito l’intervento di Maurizio Conti, ordinario di Economia politica dell’Università di Genova, che presenterà uno studio sulle possibilità offerte dalla Zona Logistica Semplificata porto e retroporto di Genova e dalla Zona Franca Doganale.

Genova e la Liguria come volano logistico per il Nord Ovest saranno al centro della prima tavola rotonda, quella più istituzionale, con la partecipazione del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e del presidente di Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

Il secondo tavolo sarà più tecnico e legato all’indispensabile ricorso a strategie di sistema per far crescere industria e logistica; ad introdurre il tema, per la prima volta all’Assemblea Spediporto, sarà Antonio Gozzi, Presidente Duferco e Federacciai.

Il confronto, moderato come la precedente tavola rotonda da Alberto Quarati del Secolo XIX, vedrà invece protagonisti il Presidente di Confindustria Genova Fabrizio Ferrari, il Presidente di Assagenti Gianluca Croce, il Presidente di Confcommercio Liguria Alessandro Cavo e il Direttore Territoriale per la Liguria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Andrea Maria Zucchini.

Una mattinata a ritmi serrati e con interventi qualificati, conclusa dalle riflessioni del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, per suggellare un evento che si propone di lasciare una traccia significativa nel dibattito sui temi economici e di sviluppo per Genova e la Liguria.