  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

50 anni insieme, il Comune festeggia le nozze d’oro di 2.200 coppie: appuntamento al Carlo Felice con la sindaca Salis

Il programma dei festeggiamenti prevede, alle 10.30 circa, un'esibizione artistica al Teatro Carlo Felice. Al termine del concerto, si terrà il tradizionale taglio della torta nel foyer del teatro insieme alla sindaca Salis

tre concerti carlo felice
Genova. Lunedì 25 maggio torna l’appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, partner storico dell’iniziativa. L’edizione 2026, a cui parteciperà la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme all’assessore ai Servizi demografici, Emilio Robotti, festeggerà le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro. Una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma anche un’occasione per l’amministrazione comunale per festeggiare le coppie.
Quest’anno saranno protagoniste dei festeggiamenti le coppie che si sono unite in matrimonio nel 1974 e nella prima parte del 1975 (entro il 31 maggio), per un totale di 2.200 coppie invitate, che stanno rispondendo in questi giorni alle lettere.
Il programma dei festeggiamenti prevede, alle 10.30 circa, un’esibizione artistica al Teatro Carlo Felice. Al termine del concerto, si terrà il tradizionale taglio della torta nel foyer del teatro insieme alla sindaca Salis. Prima dello spettacolo a teatro, per chi lo desidera, alle 9, è prevista la celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo.
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.