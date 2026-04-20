25 aprile, Ordine dei giornalisti e associazione sulla tomba del partigiano e collega Porcù

Arenzano. In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure dei Giornalisti hanno deposto questa mattina ad Arenzano, in provincia di Genova, un mazzo di fiori sulla tomba di Stefano Porcù, partigiano e collega, già presidente dell’Odg Liguria.

L’appuntamento rappresenta una nuova iniziativa dell’Odg Liguria e dell’Assostampa Ligure per celebrare il 25 aprile ricordando, ogni anno, un collega ligure che ha partecipato alla Resistenza. Ad Arenzano, tra gli altri, erano presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti e Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione Ligure Giornalisti.

All’appuntamento hanno partecipato anche Mauro e Riccardo, figlio e nipote di Stefano, anche loro giornalisti oltre a diversi colleghi tra cui Attilio Lugli, già presidente dell’Odg Liguria e Pierpatrizia Lava, presidente del Consiglio di Disciplina dell’Odg Liguria.

Presenti anche il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini e i rappresentanti dell’Anpi di Arenzano. L’Odg Liguria e l’Assostampa Ligure, in occasione della giornata del 25 aprile, invitano tutti i colleghi a partecipare alle numerose iniziative che si terranno nei comuni della Liguria.