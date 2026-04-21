25 Aprile: le celebrazioni a Chiavari per l’81°anniversario della Liberazione

Chiavari. Il Comune di Chiavari celebra l’81° Anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative istituzionali, culturali e commemorative, organizzate in collaborazione con l’ANPI, le associazioni e le realtà culturali cittadine.

Le celebrazioni prenderanno il via nella mattinata di sabato 25 aprile con le tradizionali cerimonie istituzionali.

Alle ore 8 è prevista la deposizione delle corone alle lapidi e ai cippi commemorativi cittadini, seguita alle ore 9 dalla deposizione nell’atrio del Palazzo Comunale e ai busti di Viale delle Medaglie d’Oro.

Alle 10 si terrà la Santa Messa in Cattedrale di N.S. dell’Orto in suffragio di tutti i caduti; al termine, il corteo, accompagnato dalla banda cittadina, raggiungerà piazza Roma dove, alle 11.15, si svolgeranno l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e al Cippo delle vittime dei bombardamenti del 1944.

Le commemorazioni proseguiranno al Cimitero Urbano alle 11.30 con la deposizione delle corone al Campo Militare e al Cippo dei Fucilati. Seguirà il raduno presso l’ex Poligono di Tiro con i saluti delle Autorità comunali, l’intervento della Presidente dell’ANPI di Chiavari, Claudia Vago.

Al termine della cerimonia presso il cimitero si terrà la consegna dei premi ai vincitori del concorso “Dalla Liberazione alla Costituzione. Imparare la democrazia”, a cura dell’ANPI di Chiavari.

“Il 25 Aprile torna per ricordarci che la libertà è un bene prezioso e mai scontato, specialmente guardando ai venti di guerra che purtroppo soffiano nel mondo. È un giorno per riflettere sui valori della nostra Costituzione ma anche un’occasione di gioia da vivere insieme, spero di vedere tante famiglie e tanti bambini partecipare. Un ringraziamento speciale va al caro Roberto Kasman: il suo esempio resta per me e per tutti noi una bussola insostituibile. Buona Festa della Liberazione a tutti” dichiara l’assessore alla cultura, Silvia Stanig.

Le celebrazioni saranno accompagnate dal servizio di interpretariato in LIS.

In programma anche diversi appuntamenti culturali:

venerdì 24 aprile alle 18, allo Spazio Casoni, è in programma la lettura teatrale “Io, partigiana”, a cura del collettivo artistico femminile in collaborazione con l’ANPI.

Sabato 25 aprile alle 10, nell’ambito del corteo, si terrà l’azione artistica “Io partigiana”, a seguire alle ore 18, all’Auditorium San Francesco, verrà presentato il dipinto del pittore Roberto Altmann, omaggio al 25 Aprile, in collaborazione con il Comune di Chiavari;

Domenica 26 aprile alle 9.20, da Piazza N.S. dell’Orto partirà la “Pedalata resistente 2026”, a cura di FIAB in collaborazione con l’ANPI.