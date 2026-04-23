25 aprile, “Senza memoria non c’è futuro”: a Genova le celebrazioni entrano nel vivo

Genova. “Senza memoria non c’è futuro” è il tema scelto per le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione, un messaggio forte che guida il programma promosso dal Comitato Permanente della Resistenza con il ruolo centrale del Comune di Genova, impegnato nella valorizzazione della memoria storica e nella promozione dei valori democratici. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comitato Permanente della Resistenza.

Proseguono gli appuntamenti di EraOra, il festival alla sua prima edizione, che coinvolge, teatri, centro storico, tra piazze, chiostri e spazi urbani, trasformando la Liberazione in un’esperienza culturale condivisa: musica, scrittura pubblica, letture, podcast, laboratori e spettacoli.

Oggi, alle 19, nella Sala Rossa di Palazzo Tursi, all’interno del Festival EraOra, si terrà Fuente de la Libertà, una lettura scenica di teatro civile sulle donne della Resistenza ligure, tratta da un testo di Ivano Malcotti, con la regia di Laura Sicignano e la partecipazione delle artiste Antonella Loliva e Francesca Marsella. Le parole delle donne della Resistenza ligure tornano a vivere, attraverso le voci di consigliere e assessore del Comune di Genova. Con Tiziana Beghin, Rita Bruzzone, Vittoria Canessa Cerchi, Martina Caputo, Ilaria Cavo, Serena Finocchio, Francesca Ghio, Cristina Lodi, Paola Maccagno, Silvia Pericu, Rosanna Stuppia, Sara Tassara, Erika Venturini, Arianna Viscogliosi. L’ultima battuta sarà della sindaca Silvia Salis.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: www.eventbrite.com/e/biglietti-fuente-de-la-liberta-1987074533420

Questa sera alle 21.30, ai Giardini Luzzati, si terrà l’evento teatrale “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini, spettacolo che riflette sul rapporto tra storia, memoria e racconto pubblico a partire dall’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ingresso con Tessera Spazio Comune attivabile in loco o al link: ai, si terrà l’evento teatrale “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini, spettacolo che riflette sul rapporto tra storia, memoria e racconto pubblico a partire dall’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ingresso con Tessera Spazio Comune attivabile in loco o al link: www.spazio-comune.org/conto-iscrizione/livelli/

Domani, venerdì 24 aprile, alle 8.30, al Cimitero di Staglieno, presso il Campo Israelitico, si svolgerà la cerimonia di deposizione delle corone alla presenza della sindaca Silvia Salis. A seguire, alle 9, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà il convegno di studi “La chiesa del Cardinale Pietro Boetto e i cattolici nella Resistenza genovese”, promosso da ILSREC Raimondo Ricci con Arcidiocesi di Genova, Università di Genova e Ufficio scolastico regionale per la Liguria. La giornata di approfondimento dedicata al ruolo della Chiesa genovese e del mondo cattolico nella Resistenza, prevede una sessione mattutina sulla figura di Paolo Emilio Taviani e la presentazione del volume “Breve storia dell’insurrezione di Genova”, e una sessione pomeridiana sui cattolici e i sacerdoti nella Resistenza. La sindaca Silvia Salis porterà i saluti durante l’evento.

Il programma teatrale si diffonderà in più luoghi del centro storico con gli spettacoli a cura di Teatro della Tosse, TIQU e Auditorium Strada Nuova: “Flauto Magico” alla Sala Campana del Teatro della Tosse; “Dio ti vede Stalin no” in piazzetta Teresa Mattei; “Libertà”, spettacolo itinerante con partenza da piazza Banchi; “Zona franca” al Teatro Internazionale di Quartiere; “Il circo delle bolle di sapone in su” alla Sala Trionfo del Teatro della Tosse; “Mi abbatto e sono felice” nel Chiostro di Sant’Andrea o alla Claque in Agorà. Sempre nell’ambito di EraOra, piazza San Giorgio ospiterà “Podcast live – Memoria e narrazione”, incontro pubblico con Luca Misculin de Il Post e registrazione dal vivo di un episodio dedicato alla Liberazione di Genova.