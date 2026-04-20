25 aprile, festival Eraora: giovedì le politiche in scena a palazzo Tursi con “Fuente de la libertà”

Genova. Giovedì 23 aprile, alle 19, la Sala Rossa di Palazzo Tursi ospiterà “Fuente de la Libertà”, lettura scenica di teatro civile scritta da Ivano Malcotti e diretta da Laura Sicignano, nell’ambito del Festival della Liberazione EraOra promosso dal Comune di Genova.

Al centro, le donne della Resistenza ligure: le loro testimonianze, le loro parole, restituite al presente dalla voce di consigliere e assessore del Comune di Genova: Tiziana Beghin, Rita Bruzzone, Vittoria Canessa Cerchi, Martina Caputo, Ilaria Cavo, Serena Finocchio, Francesca Ghio, Cristina Lodi, Paola Maccagno, Silvia Pericu, Rosanna Stuppia, Sara Tassara, Erika Venturini, Arianna Viscogliosi e Laura Sicignano. L’ultima battuta del testo è affidata alla sindaca Silvia Salis.

“Il mio teatro è sempre stato uno spazio politico – dice Laura Sicignano, regista e consigliera comunale di maggioranza – un luogo in cui dare voce a chi è stato escluso dalla storia e interrogare il presente attraverso le voci del passato. Restituire parola alle donne della Resistenza significa riaffermare che la libertà è una pratica da rinnovare ogni giorno”.

“La libertà non è una statua fissa nel tempo: è una fuente, una sorgente che continua a scorrere solo se qualcuno, di generazione in generazione, trova il coraggio di riaprirla”, aggiunge Ivano Malcotti.

In occasione dell’evento, con la partecipazione di Antonella Loliva e Francesca Marsella, sarà distribuito gratuitamente il volume contenente il testo, con scritti introduttivi della sindaca Silvia Salis e di Massimo Bisca, Anpi Genova, edito da Erga. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Socrem.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.