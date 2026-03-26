Weekend di primavera tra avventura e scoperta al museo Galata e alla Lanterna

Genova. Sabato 28 e domenica 29 marzo weekend di primavera tra avventura e scoperta al Galata Museo del Mare e alla Lanterna di Genova. Dalla caccia al tesoro per famiglie alle attività all’aria aperta, fino ai suggestivi percorsi serali, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che unisce divertimento, memoria e racconto, offrendo nuove prospettive per vivere e riscoprire due dei luoghi simbolo della città.

Nel pomeriggio di sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, il museo si trasformerà in uno spazio di avventura con la “Caccia al Tesoro di Primavera“, pensata per bambini e famiglie. Un’esperienza interattiva che porterà i più piccoli a esplorare le sale del museo attraverso indizi nascosti, prove pratiche e attività ispirate al mondo della navigazione: dal riconoscimento delle spezie ai nodi marinari, fino alla scoperta di un messaggio segreto finale. L’attività, inclusa nel biglietto d’ingresso, si conclude con una merenda e una sorpresa a tema primavera, realizzata in collaborazione con il Pesto di Prà.

L’ingresso è fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione a questo link

La sera di sabato 28 marzo, invece, a partire dalle ore 21.00 spazio a un’atmosfera completamente diversa con “Notte di Mare e Memorie“, una visita guidata in notturna. I visitatori saranno accompagnati, con illuminazione affidata esclusivamente alle torce fornite, in un percorso immersivo tra storia e suggestione, alla scoperta della vita a bordo delle galee genovesi. Tra racconti e ambientazioni evocative, emergeranno le storie meno note della Genova seicentesca in un viaggio che restituisce il volto più nascosto e affascinante della città portuale. Ideato e condotto dal direttore Pierangelo Campodonico, il percorso diventa così un vero e proprio viaggio narrativo e sensoriale, capace di restituire il volto più nascosto e affascinante della città e di far riscoprire il museo come uno spazio di emozione, racconto e partecipazione, in un’esperienza intensa, coinvolgente e quasi teatrale.

La visita (durata: 1 ora e mezza, max 25 persone) ha un costo di 30€ e i biglietti sono acquistabili esclusivamente online qui.

Domenica 29 marzo alla Lanterna di Genova arriva “La Lanterna… a pezzi!“, un’attività all’aperto dedicata alle famiglie, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza immersiva. Tra gli alberi, le antiche mura, le feritoie e l’antica porta d’accesso al porto, si nascondono tanti pezzi della Lanterna, o meglio frammenti della sua lunga e affascinante storia, iniziata quasi nove secoli fa. I partecipanti saranno chiamati a cercarli, ricomporli e scoprire insieme i segreti e le curiosità del faro più amato dai genovesi.

Attività gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it

indicando nome e cognomen, numero di adulti e bambini, recapito telefonico. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso la biglietteria del Museo della Lanterna.

Le attività sono rese possibili grazie al sostegno del Gruppo Finsea, PSA Italy, Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto INSIEME PER LA LANTERNA.

La passeggiata della Lanterna di Genova è nuovamente percorribile. Il percorso pedonale era stato parzialmente smantellato lo scorso novembre per consentire i lavori di adeguamento strutturale inerenti la realizzazione del tunnel sub-portuale. Con la conclusione dei lavori, la Lanterna riprende le consuete modalità di accesso.