Weekend a Genova: con Lumos sai sempre dove andare e a che prezzo

Un fine settimana da trascorrere a Genova è l’ideale per chi vuole staccare, per i turisti ma anche per chi, da residente, vuole vivere la propria città come fosse un visitatore, lontano dagli obblighi del lavoro, da orari, da vincoli. Prima di ogni vacanza, però, è fondamentale la pianificazione. Ovvero, la scelta dell’hotel, dei ristoranti, dei locali da frequentare, dei luoghi da visitare. Insomma, come dividere la giornata? Come svilupparla? Tante domande, una sola risposta: Lumos.it. Ovvero un marketplace che ti permette, stando comodamente seduto sul divano di casa, di avere sempre una risposta pronta per ogni domanda e per ogni esigenza. Lumos, infatti, è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha varie finestre e varie opportunità e per ognuna ci sono, appunto, offerte dedicate. Ed è l’ideale, tra le altre cose, per chi vuole organizzare una gita, una vacanza, un weekend. Provare per credere: gli utenti di Lumos, che sono migliaia, e che aumentano ogni mese, sono sempre pronti a recensire la propria esperienza per aiutare anche i curiosi ad avvicinarsi a questa realtà in ascesa, sempre più grande in termini di numeri e di ambizioni che vuole varcare presto anche i confini nazionali. Per ora è già capillare con tantissime proposte per ogni regione. Come la Liguria, per esempio.

Una vacanza a Genoa con Lumos: ecco come fare

Ma come faccio ad organizzare una vacanza su Lumos? Possibile davvero che basti un solo sito per tutto? Per il viaggio, per il pernottamento, per il pranzo, la cena, lo svago, il divertimento, la cultura, l’arte lo sport? La risposta è sì. Perché Lumos nasce come spazio virtuale dove avere tutto a portata di click. Il sito ha colori accesi, è familiare, navigare è divertente, intuitivo. Il claim in alto è: le sorprese sono solo belle. Ci sono due sezioni, la principale è la prima, vetrine, ma anche auto offre grandi opportunità per chi, ad esempio, deve cambiare la propria auto e allora vuole optare per il noleggio a lungo termine sia per privati che per aziende. Vetrine, invece, offre una serie di opportunità, dai viaggi alla ristorazione, dalle attività fisiche all’arte. Chi vuole visitare Genova può scegliere dove dormire, dove mangiare e può farlo al prezzo che vuole. Nella sezione filtri, infatti, basterà inserire non solo il range di prezzo di riferimento, ma anche la città dove volete soggiornare. Genova, appunto, ma questo vale anche per altre città, paesi o regioni. Un modo, questo, per facilitare la ricerca e ridurre così l’elenco di scelte. Se ad esempio già sapete di voler mangiare una sera pesce, vi basterà specificarlo così da evitare di trovare tra le opzioni ristoranti di carne o pizzerie.

Lumos non solo per turisti: l’opportunità per i nuovi residenti

Nella sezione vetrine, come detto, è raccolta una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia. Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. Utilissima sia per chi viaggia ma anche per chi, ad esempio, si trasferisce per lavoro, amore o altri motivi in un’altra città. A quel punto, con Lumos sarà un gioco da ragazzi scoprire subito tutte le opportunità per sentirsi subito a casa anche a centinaia di km di distanza dalla propria.

Lumos tra punti di forza, valori e legami con sport e stile

Chi sceglie Lumos non può più farne a meno. I valori che intende trasmettere, infatti, sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. E tra i punti di forza c’è l’assistenza clenti con le domande frequenti ma anche con la chat in tempo reale dove poter scrivere un problema e aspettare la risposta in tempo reale per la risoluzione dei problemi. Lumos offre anche diversi vantaggi e promozioni che trovate in home e poi cambia spesso le proposte iniziali legandosi sempre di più a nuove realtà e professionisti: è come una vetrina sempre in allestimento. A proposito di allestimento, Lumos ha legato il suo nome anche a un’icona di stile come Alice Sabatini, Miss Italia 2015, oggi brand ambassador di Lumos. non solo: Lumos crede tanto nei valori dello sport, infatti è anche “First Sponsor” del Pistoia Basket ma è anche sponsor del Team Volley Napoli. A tal proposito, qualche mese fa è nata ed è stata presentata la Lumos Business League, un progetto annuale che riunisce aziende e professionisti del network in una serie di incontri ed eventi esclusivi.