Apre il Waterfront Mall, Confcommercio: “Sfida senza precedenti”. E propone il bonus shopping per i parcheggi

Genova. Confcommercio torna all’attacco del nuovo centro commerciale al Palasport alla vigilia dell’inaugurazione ufficiale. La nuova galleria, ribattezzata Waterfront Mall, aprirà ufficialmente al pubblico venerdì pomeriggio, una superficie da 15mila metri quadrati destinata al 70% a negozi.

Confcommercio contro il Waterfront Mall: “Sfida senza precedenti”

“L’apertura rappresenta una sfida senza precedenti per il commercio tradizionale genovese – sottolinea Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Parliamo di una struttura imponente che ospiterà a regime circa 100 attività commerciali, con ristorazione e una grande distribuzione alimentare”.

Tra i brand che apriranno al Palasport ci sono Original Marines, Piombo, Guess, Caporiccio, North Sails, Normal, Pinalli, e tra le aree dedicate alla ristorazione spiccano tra gli altri McDonald’s, O’ Tacos, Burger King, La Yogurteria, Old Wild West, La Piadineria e Alice Pizza. Non tutti gli spazi sono stati occupati, anche alla luce di vincoli imposti per concedere l’autorizzazione: le attività commerciali devono promuovere l’identità sportiva o turistica di Genova e del Waterfront.

Confcommercio Genova ha da subito contrastato il progetto sottolineando le ricadute che il nuovo polo commerciale avrà sui negozi di quartiere, e torna a ribadire la sua “storica e ferma contrarietà a un progetto che abbiamo osteggiato fin dalla sua concezione – prosegue Cavo – Sebbene l’opera sia stata decisa dalla precedente giunta, all’attuale amministrazione chiediamo di intervenire oggi per mitigare un impatto che rischia di essere desertificante per le vetrine del centro e del centro storico”.

La mancanza di parcheggi e la proposta per il centro: un bonus shopping

I commercianti contestano anche la mancanza di parcheggi in centro, questione annosa che torna d’attualità alla luce dei 700 posti auto interrati del Mall: “Il centro città continua a soffrire per una carenza di parcheggi che scoraggia i clienti e soffoca le imprese – prosegue Oscar Cattaneo, vice presidente vicario Confcommercio Genova – Non possiamo accettare che i genovesi siano “dirottati” verso il Palasport solo per la comodità di un posteggio. Chiediamo da anni progetti reali per nuovi parcheggi in centro. Oggi non ci bastano più le promesse: vogliamo assicurazioni scritte e cronoprogrammi certi”.

Riguardo alla proposta del Comune di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento per i prossimi due sabati, la posizione di Confcommercio è netta: è un’iniziativa apprezzabile, ma non è sufficiente.

“Chiediamo – precisa l’associazione – che l’amministrazione attivi un piano strutturale di agevolazione della sosta su tutti i posti blu del centro, valido ogni giorno”. La proposta è la gratuità dei parcheggi per le prime 2 ore e un raddoppio a quattro ore nel caso in cui il cittadino effettui faccia shopping in un negozio di vicinato. Sarà l’esercente stesso, tramite un sistema digitale integrato, a segnalare la targa del cliente al gestore della sosta, estendendo immediatamente il tempo di sosta gratuita da 2 a 4 ore.

“Solo attraverso questo sistema di validazione della sosta legato all’acquisto potremo ristabilire un minimo di equilibrio tra la grande distribuzione e il commercio di vicinato – conclude Confcommercio – Il piccolo commercio non chiede privilegi ma chiede di poter competere ad armi pari, offrendo ai propri clienti la stessa accessibilità e accoglienza delle grandi strutture”.